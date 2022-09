Trump, ídolo de Bolsonaro, diz que ele tem seu "total apoio" à reeleição

Apoie o 247

247 - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump usou a sua própria rede social, a Truth Social - criada por ele após ser banido permanentemente do Twitter e ter suas contas suspensas no Youtube e Facebook - para manifestar apoio à reeleição de Jair Bolsonaro (PL). "O presidente Jair Bolsonaro ama o Brasil acima de todas as coisas. Ele é um homem maravilhoso e tem meu apoio total e completo", postou Trump.

Trump é considerado um dos ídolos de Bolsonaro e seus apoiadores em função de sua ideologia de extrema direita. Ele é investigado por incitar seus apoiadores a invadirem o Capitólio após perder as eleições para o democrata Joe Biden, além de ter sido alvo recente de uma operação do FBI por suprimir mais de 11 mil documentos classificados como de segurança nacional, incluindo informações com informações nucleares de um país estrangeiro, e guardar o material em sua residência.

Também nesta quinta-feira (8), Steve Bannon, que já foi um dos principais estrategistas do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e arquiteto de sua bem-sucedida eleição à Casa Branca em 2016, deve se entregar às autoridades de Nova York para enfrentar acusações estaduais em um novo indiciamento por fraude em uma campanha privada de arrecadação de US$ 25 milhões, que visava angariar recursos para ajudar a construir o muro defendido por Trump ao longo da fronteira entre os EUA e o México.

A estratégia desenvolvida por Bannon em 2016, que envolve fake news e ataques virulentos contra adversários, foi empregada por Jair Bolsonaro na campanha de 2018.

Segundo Trump, "o presidente Jair Bolsonaro do Brasil, 'o Trump tropical' como ele é chamado afetuosamente, tem feito um grande trabalho para o maravilhoso povo brasileiro". O ex-mandatário estadunidense disse, ainda, que quando estava à frente da chefia do Executivo “não havia outro líder de país que me chamasse tanto quanto Jair, buscando corte de impostos e tarifas, renegociações comerciais, políticas de reforço para fronteiras e contra as drogas (para colocar os 'caras maus' na cadeia) ajuda militar e mais”.

