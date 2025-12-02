Trump liga para Netanyahu e pede que não ataque a Síria

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou as redes sociais para advertir Israel sobre ações que possam desestabilizar a Síria, antes de conversar por telefone com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, informa o jornal The Times of Israel.

Trump fez um apelo público para que Israel mantenha um diálogo consistente com Damasco. O presidente escreveu em sua plataforma Truth Social que “é muito importante que Israel mantenha um diálogo forte e verdadeiro com a Síria, e que nada aconteça que interfira na evolução da Síria para um Estado próspero”.

Trump afirmou estar “muito satisfeito” com o desempenho da nova liderança síria sob o comando de Ahmed al-Sharaa, ex-chefe de um grupo terrorista, que visitou a Casa Branca em novembro. Segundo ele, Sharaa “está trabalhando diligentemente para garantir que coisas boas aconteçam e que tanto a Síria quanto Israel tenham um relacionamento longo e próspero”. O presidente acrescentou ainda que os EUA estão empenhados em “garantir que o governo da Síria continue fazendo o que foi planejado” para reconstruir o país devastado pela guerra.

Para Trump, relações mais sólidas entre Síria e Israel podem impulsionar esforços de paz no Oriente Médio após o frágil cessar-fogo em Gaza alcançado em outubro. Pouco depois das declarações públicas, o gabinete de Netanyahu confirmou que o primeiro-ministro conversou por telefone com o líder norte-americano. Segundo o comunicado israelense, discutiram a necessidade de desmantelar as capacidades militares do Hamas, desmilitarizar a Faixa de Gaza e avançar nos acordos de paz regionais.

O gabinete de Netanyahu informou ainda que Trump convidou o premiê para visitar a Casa Branca “em um futuro próximo”. Segundo o Canal 12, a viagem deve ocorrer até o final do mês — a quinta visita de Netanyahu desde que Trump retornou ao poder em janeiro.

A ligação ocorreu um dia após Netanyahu pedir oficialmente perdão ao presidente Isaac Herzog no processo de corrupção que enfrenta. Trump tem apoiado publicamente a concessão do perdão, incluindo declarações no Knesset e em carta enviada a Herzog.

Embora não haja menção direta à Síria no comunicado israelense sobre a conversa, o tema deve dominar a pauta da próxima visita de Netanyahu, segundo a imprensa local. O atual presidente dos EUA vem pressionando por um pacto de segurança entre Israel e a Síria desde que a coalizão islâmica liderada por Sharaa derrubou Bashar al-Assad há um ano.