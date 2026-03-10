Trump nomeia viúva de Charlie Kirk para Conselho da Academia da Força Aérea dos EUA
Erika Kirk assume posição antes ocupada pelo marido, líder da extrema direita estadunidense morto em atentado em 2025
247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou nesta terça-feira (10) Erika Kirk como conselheira no Conselho de Visitantes da Academia da Força Aérea dos EUA. O colegiado é responsável por analisar a moral e disciplina dos alunos, o currículo, métodos de ensino, infraestrutura, questões fiscais e outros aspectos da instituição militar de ensino superior. Ao final do curso de quatro anos, os cadetes recebem o posto de segundo-tenente, segundo o jornal Folha de São Paulo.
Erika Kirk substitui seu marido, o ultradireitista Charlie Kirk, morto em setembro de 2025 durante um atentado na Universidade de Utah Valley. Após o assassinato, Trump concedeu a Charlie Kirk a Medalha Presidencial da Liberdade de forma póstuma, a mais alta honraria civil dos Estados Unidos. Desde então, Erika assumiu a liderança da Turning Point USA, organização de mobilização jovem de extrema direita fundada por Charlie.
Ex-Miss Arizona, ela também apresenta um podcast e participa de eventos sobre fé cristã e temas familiares. Outros membros nomeados por Trump ao Conselho incluem Dina Powell, ex-assessora presidencial e atual presidente da Meta, o palestrante Dan Clark, o coronel aposentado Doug Nikolai e o senador republicano Tommy Tuberville. O grupo ainda conta com dez personalidades indicadas pelo Congresso dos EUA.