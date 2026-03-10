Trump nomeia viúva de Charlie Kirk para Conselho da Academia da Força Aérea dos EUA

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou nesta terça-feira (10) Erika Kirk como conselheira no Conselho de Visitantes da Academia da Força Aérea dos EUA. O colegiado é responsável por analisar a moral e disciplina dos alunos, o currículo, métodos de ensino, infraestrutura, questões fiscais e outros aspectos da instituição militar de ensino superior. Ao final do curso de quatro anos, os cadetes recebem o posto de segundo-tenente, segundo o jornal Folha de São Paulo.

Erika Kirk substitui seu marido, o ultradireitista Charlie Kirk, morto em setembro de 2025 durante um atentado na Universidade de Utah Valley. Após o assassinato, Trump concedeu a Charlie Kirk a Medalha Presidencial da Liberdade de forma póstuma, a mais alta honraria civil dos Estados Unidos. Desde então, Erika assumiu a liderança da Turning Point USA, organização de mobilização jovem de extrema direita fundada por Charlie.

Ex-Miss Arizona, ela também apresenta um podcast e participa de eventos sobre fé cristã e temas familiares. Outros membros nomeados por Trump ao Conselho incluem Dina Powell, ex-assessora presidencial e atual presidente da Meta, o palestrante Dan Clark, o coronel aposentado Doug Nikolai e o senador republicano Tommy Tuberville. O grupo ainda conta com dez personalidades indicadas pelo Congresso dos EUA.