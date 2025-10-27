Tucker Carlson diz que Charlie Kirk via Netanyahu como “força destrutiva”

247 - O comentarista norte-americano Tucker Carlson revelou que Charlie Kirk — fundador da organização conservadora Turning Point USA, assassinado em setembro, aos 31 anos — expressou em diversas ocasiões forte desaprovação em relação ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A declaração foi repercutida pelo analista Jackson Hinkle, em publicação na plataforma X (antigo Twitter).

Segundo Carlson, Kirk “não gostava de Bibi Netanyahu” e havia dito isso “muitas vezes”, tanto a ele quanto “a pessoas ao seu redor”. O apresentador relatou que o líder conservador via o premiê israelense “como uma força muito destrutiva” e ficou “horrorizado com o que estava acontecendo em Gaza”.

Carlson afirmou que o ressentimento de Kirk vinha, sobretudo, da percepção de que Netanyahu “estava usando os Estados Unidos para travar suas guerras em benefício de seu próprio país”. Segundo ele, Kirk considerava essa atitude “vergonhosa, constrangedora e ruim para os Estados Unidos”.

O apresentador acrescentou que, embora Kirk não tivesse ódio pessoal pelo premiê israelense, ele “certamente expressou esse sentimento” de desaprovação a Carlson e a outras pessoas. “Ele não odiava Netanyahu”, disse. “Não estava por aí com um cartaz dizendo isso. Mas acreditava que a política israelense era um erro moral e estratégico.”

Carlson também afirmou que esperava ser criticado por tornar pública essa opinião. “Não há dúvida de que os defensores de Bibi na internet vão me chamar de mentiroso ou lunático. Mas isso é um fato. Existem mensagens de texto suficientes que podem comprovar isso em pouco tempo — não que precisem, porque é verdade”, declarou.

O jornalista revelou ainda que, após expressar essas opiniões, Kirk sofreu intensa pressão dentro do movimento conservador norte-americano. “Logo após esse discurso, houve um ataque muito intenso contra Charlie e, em certa medida, contra mim — embora eu nem tenha notado. Mas ele, sim. Ele tinha 100 milhões de dólares em doadores e dependia em grande parte deles”, afirmou.

Carlson concluiu dizendo que parte desses financiadores se voltou contra o líder da Turning Point USA: “Eles o perseguiram e atormentaram. Nem todos, é claro. Muitos o apoiaram. Mas aqueles que se sentiram ofendidos com meu discurso — um pequeno, porém muito intenso grupo — atormentaram Charlie Kirk até o dia em que ele morreu.”

Charlie Kirk foi assassinado em 10 de setembro, ao ser baleado no pescoço durante um evento na Utah Valley University, em Orem, Utah.