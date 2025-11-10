Trump perdoa dezenas de aliados acusados de tentar anular sua derrota eleitoral em 2020

Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perdoou dezenas de aliados acusados de tentar anular sua derrota nas eleições de 2020, incluindo Rudy Giuliani, Mark Meadows, Jeffrey Clark e Sidney Powell, disse uma autoridade de alto escalão do Departamento de Justiça dos EUA nesta segunda-feira.

Trump, em uma proclamação datada de sexta-feira, disse que a medida acabaria com "uma grave injustiça nacional" e "continuaria o processo de reconciliação nacional", de acordo com um documento publicado no X por Ed Martin, que supervisiona o grupo de armamento do departamento.

O Departamento de Justiça estava investigando um plano de Trump e seus apoiadores para apresentar chapas alternativas de eleitores estaduais para reverter a vitória de Joe Biden na eleição presidencial de 2020. Trump ganhou um segundo mandato em 2024.

Trump também foi indiciado por suposta conspiração para buscar eleitores falsos que apoiassem suas falsas alegações de que ele venceu em 2020, mas o caso foi arquivado após a eleição do ano passado, depois que os promotores citaram a política do Departamento de Justiça contra processar um presidente em exercício.

Vários Estados dos EUA também investigaram o suposto esquema de eleitores, com alguns apresentando acusações, embora as acusações criminais em pelo menos um Estado tenham sido arquivadas.

Os perdões de Trump incluem 77 pessoas, mas podem incluir outras não mencionadas, segundo o documento. Os perdões presidenciais só se aplicam a acusações federais e não se aplicam a casos estaduais.

A lista também inclui Christina Bobb, John Eastman, Boris Epshteyn, entre outros. O perdão não se aplica a Trump, de acordo com o documento.

Vários dos outros perdões recentes de Trump não foram anunciados oficialmente pela Casa Branca no momento em que aconteceram. A Casa Branca não respondeu a um pedido de comentário sobre os perdões de sexta-feira.