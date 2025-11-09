Em meio a 'apagão', Trump anuncia US$ 2 mil a cidadãos dos EUA com dinheiro do tarifaço

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (9) que pretende pagar US$ 2 mil a cidadãos norte-americanos, com exceção dos de alta renda, utilizando recursos provenientes das tarifas impostas sobre produtos estrangeiros. A informação foi divulgada por meio de uma publicação na rede Truth Social. Segundo ele, a arrecadação obtida com os chamados “tarifaços” sobre países como Brasil, China, México e Canadá permitirá a distribuição do valor, que equivale a cerca de R$ 10,7 mil na cotação atual.

Segundo o Metrópoles, o presidente dos EUA destacou que a cobrança sobre as importações vem gerando uma receita inédita para o governo. “Estamos arrecadando trilhões de dólares e em breve começaremos a pagar nossa enorme dívida de 37 trilhões de dólares. Investimentos recordes nos EUA, fábricas e usinas sendo construídas por todo o país. Um dividendo de pelo menos 2 mil dólares por pessoa (sem incluir pessoas de alta renda!) será pago a todos”, declarou Trump.

O republicano também aproveitou a publicação para criticar os opositores de sua política comercial, afirmando que “quem é contra tarifas alfandegárias é tolo”. Em sua visão, as medidas protecionistas teriam transformado os Estados Unidos no “país mais rico e respeitado do mundo”, com inflação próxima de zero e um mercado de ações em níveis recordes.

Apesar da promessa, Trump não esclareceu como o pagamento será operacionalizado nem quais critérios definirão quem poderá receber o valor. A proposta surge em meio à pior crise administrativa do governo norte-americano em décadas: o shutdown — paralisação parcial das atividades federais — chegou ao 40º dia consecutivo neste domingo.

O impasse entre o presidente e o Congresso, que começou em 1º de outubro após o fracasso na aprovação do orçamento federal, já afeta milhões de cidadãos. Desde o início do bloqueio, diversas agências governamentais sofreram cortes de pessoal e suspensão de serviços. Em 10 de outubro, Trump chegou a afirmar que pretendia “demitir muitos” servidores que, segundo ele, seriam alinhados ao Partido Democrata.

Mesmo após uma decisão judicial suspender novas demissões, a Casa Branca manteve o plano de enxugamento e indicou que até 10 mil funcionários poderiam ser desligados caso o impasse orçamentário persista. Atualmente, mais de 1 milhão de servidores federais permanecem sem receber salário; parte deles continua obrigada a trabalhar, enquanto outros estão em licença não remunerada, sem previsão de retorno.