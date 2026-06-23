Tucker Carlson rompe com os republicanos e anuncia afastamento após 35 anos de apoio ao partido

247 - O comentarista político norte-americano Tucker Carlson, uma das vozes mais influentes do movimento MAGA ("Make America Great Again"), anunciou que deixará de apoiar o Partido Republicano após mais de três décadas de alinhamento com a legenda. A declaração foi feita durante participação no podcast Can't Be Censored, divulgada pela agência Associated Press (AP) e reproduzida portal G1 nesta terça-feira (23).

Carlson, que durante anos esteve entre os apresentadores mais populares da Fox News e apoiou a candidatura de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos em 2024, afirmou que não pretende respaldar os republicanos nas eleições legislativas de meio de mandato, marcadas para novembro.

“Não há chance de apoiar o Partido Republicano”, declarou. Em seguida, acrescentou: “Não vou apoiar o Partido Democrata. Não sei o que vou fazer.”

A fala representa um novo capítulo no distanciamento entre Carlson e o Partido Republicano. Desde sua saída da Fox News, em 2023, o comentarista consolidou uma ampla audiência em seu próprio podcast e passou a adotar posições cada vez mais críticas à direção tomada pela legenda.

A ruptura se aprofundou após a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de envolver o país em uma guerra contra o Irã neste ano. Carlson, que havia apoiado Trump durante a campanha presidencial, passou a questionar publicamente sua escolha e chegou a pedir desculpas aos seus seguidores.

Segundo o comentarista, ele se arrependeu de ter apoiado o então candidato republicano e afirmou ter “enganado as pessoas”, ressaltando que isso não ocorreu de forma intencional.

Ao longo dos últimos meses, Carlson criticou repetidamente a guerra, argumentando que o conflito atende a interesses externos e não aos interesses dos cidadãos norte-americanos. Em suas declarações, também acusou lideranças republicanas de ignorarem a vontade dos próprios eleitores.

“Eles estão tomando decisões com base em outros critérios: o que é melhor para esta empresa, o que é melhor para Israel, o que é melhor para nossos doadores”, afirmou. “Não se trata apenas de estarem seguindo uma direção errada; isso é inaceitável, é uma traição, é imoral, não pode continuar.”

Em outro trecho da entrevista, Carlson reforçou sua decepção com a legenda que apoiou durante grande parte da vida política.

“Fui um defensor constante do Partido Republicano por 35 anos — quero dizer, um defensor muito firme —, mas não há como defender isso”, disse. “Então, não, estou fora. E se eu estou fora, acho que muitas outras pessoas também estão.”

A decisão do comentarista evidencia fissuras dentro da base conservadora norte-americana e marca o afastamento de uma das figuras mais conhecidas associadas ao movimento MAGA em relação ao Partido Republicano.