Derrotado na guerra, Trump suspende sanções ao Irã, mas renova ameaças

247 - Os EUA suspendem sanções ao Irã por 60 dias após negociações na Suíça, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cobra o cumprimento de um acordo provisório e afirma que reagirá caso Teerã não siga os compromissos assumidos. .

A medida foi anunciada após as primeiras conversas de alto nível no âmbito de um acordo de paz ainda em fase inicial, informa a Reuters. Washington concedeu a suspensão temporária das sanções a partir de segunda-feira (22), permitindo que o Irã venda petróleo e produtos relacionados e receba pagamentos por essas exportações até 21 de agosto.

O presidente Donald Trump declarou que adotará as medidas que considerar necessárias se o Irã descumprir o entendimento. “Se o Irã não cumprir seu acordo, ou se não estiver se comportando, farei o que tiver que fazer”, disse Trump a jornalistas.

As negociações ocorreram em Buergenstock, uma estância de montanha na Suíça de propriedade do Catar. Mediadores do Paquistão e do Catar afirmaram que os dois lados concordaram com um roteiro para tentar chegar a um acordo permanente em até 60 dias, com base no entendimento provisório assinado na semana passada.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, avaliou que as conversas criaram condições favoráveis para um acordo definitivo. “Criamos uma base muito sólida para um acordo final bem-sucedido”, afirmou Vance, após participar das reuniões.

O Irã apresentou uma interpretação diferente sobre parte das tratativas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei, disse à agência oficial IRNA que o país ainda não discutiu questões nucleares nem assumiu novos compromissos nessa área.

Trump, por sua vez, afirmou em publicação na Truth Social que o Irã aceitará inspeções para garantir o que chamou de “honestidade nuclear”. O programa nuclear iraniano é um dos pontos mais sensíveis das negociações, especialmente após Teerã ter restringido inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica depois dos ataques aéreos lançados pelos Estados Unidos e por Israel no ano passado. O Irã afirma que seu programa nuclear tem fins pacíficos.

Além da suspensão temporária das sanções, as partes também discutiram mecanismos para lidar com ativos iranianos congelados no exterior. Segundo Vance, o enviado da Casa Branca Jared Kushner, genro de Trump, elaborou um processo pelo qual os Estados Unidos e o Catar teriam controle sobre recursos iranianos desbloqueados, que poderiam ser usados para comprar milho, soja e trigo dos Estados Unidos.

“Então, o dinheiro que liberarmos irá para nossos agricultores”, afirmou Trump a jornalistas.

O Irã, no entanto, contestou essa versão. O presidente do Banco Central iraniano, Abdolnaser Hemmati, disse que não há obrigação nesse sentido e que ao menos parte dos recursos congelados restantes poderia ser usada para comprar outros bens não sancionados, segundo a agência iraniana Tasnim.

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, afirmou nas redes sociais que Teerã obteve isenções para exportações de petróleo e petroquímicos, a liberação de parte dos ativos congelados no exterior e o início de um plano de reconstrução e desenvolvimento para o Irã.

As conversas também envolveram a situação no Líbano. Segundo mediadores, as partes concordaram com um mecanismo para encerrar os combates entre Israel, aliado dos Estados Unidos, e o Hezbollah, grupo alinhado ao Irã. Autoridades relataram uma trégua sustentada no Líbano, embora Israel tenha afirmado que manterá uma zona de segurança no sul do país e continuará agindo para “neutralizar” ameaças contra soldados e cidadãos israelenses.

Israel não participou do acordo de paz, mas aceitou na sexta-feira um novo cessar-fogo no Líbano. Mesmo assim, os combates intensos continuaram por mais um dia, antes de diminuírem a partir da noite de sábado, segundo autoridades libanesas.

Israel e Líbano deveriam iniciar uma nova rodada de negociações em Washington na terça-feira (23). Beirute pretende avançar em conversas diretas, ainda que o processo tenha sido afetado pela decisão iraniana de incluir o Líbano nas negociações com os Estados Unidos.

Outro ponto abordado foi a segurança no Estreito de Ormuz, passagem estratégica para o transporte global de petróleo. As partes abriram uma linha de comunicação para ajudar a garantir a passagem segura de navios comerciais e evitar conflitos na região. O tráfego de navios-tanque pelo estreito começou a aumentar na segunda-feira.

O ministro das Relações Exteriores de Omã reafirmou o compromisso do país com o direito internacional e com a passagem segura, sem cobrança de pedágio, durante conversas com o Irã sobre a administração da hidrovia.

Os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, além dos bombardeios israelenses no Líbano, mataram milhares de pessoas e deslocaram milhões. A guerra envolvendo o Irã também afetou os mercados internacionais e elevou os preços globais do petróleo.

Com os relatos de avanço diplomático, os preços do petróleo voltaram a cair. Na terça-feira, o petróleo ampliou as perdas após encerrar a segunda-feira em queda de 3%.

As negociações técnicas devem continuar ao longo da semana, enquanto Washington e Teerã tentam superar divergências sobre o programa nuclear iraniano, o destino dos ativos congelados e os mecanismos de segurança regional previstos no acordo provisório.