Turquia adverte que Israel ameaça sabotar acordo entre EUA e Irã

247 - O chanceler da Turquia, Hakan Fidan, alertou que Israel ameaça sabotar acordo entre EUA e Irã ao tentar prejudicar o processo assim que encontrar oportunidade, em meio a negociações que ainda dependem da superação de questões técnicas; as informações são da Al Jazeera.

A declaração de Fidan coloca em evidência a preocupação de Ancara com o papel desestabilizador de Israel na região e com os prejuízos que uma eventual sabotagem poderia causar aos esforços diplomáticos em torno do novo memorando de entendimento.

Segundo o ministro turco das Relações Exteriores, os pontos técnicos ainda pendentes no memorando recentemente assinado podem criar obstáculos ao avanço imediato do acordo. Ele afirmou que essas questões são relevantes e que não devem ser tratadas como detalhes simples de resolver.

“Estas são questões importantes. Pode não ser fácil resolver imediatamente seus detalhes técnicos. Podemos ver impasses de tempos em tempos. Precisamos estar preparados para isso”, disse Fidan à agência turca Anadolu.

Alerta contra sabotagem israelense

A advertência do chanceler turco foi além das dificuldades técnicas. Fidan destacou que Israel permanece como um ator pronto para intervir contra o processo diplomático. A avaliação reforça a percepção de que ações israelenses podem ampliar a instabilidade regional e dificultar iniciativas voltadas à redução de tensões.

“Em segundo lugar, é claro, há sempre um Israel esperando no canto, pronto para sabotar o processo assim que encontrar a oportunidade”, afirmou.

A fala do ministro turco atribui a Israel uma postura agressiva diante de um processo que busca abrir caminho para entendimento entre Estados Unidos e Irã. Ao apontar a possibilidade de sabotagem, Fidan sinaliza que o avanço diplomático pode ser ameaçado não apenas por impasses técnicos, mas também por iniciativas externas voltadas a inviabilizar o acordo.

Risco à estabilidade regional

O alerta de Ancara ocorre em um momento no qual o memorando de entendimento ainda exige negociações sobre aspectos técnicos. Para Fidan, a existência desses pontos pendentes exige preparação para possíveis bloqueios, mas a ameaça maior está na possibilidade de Israel tentar explorar dificuldades para desestabilizar o processo.

A posição turca ressalta os prejuízos que uma ação israelense poderia impor à paz regional. Ao agir para minar negociações, Israel seria apontado como fator de tensão em um cenário já marcado por disputas geopolíticas sensíveis envolvendo Washington, Teerã e seus interlocutores.

A declaração de Fidan também reforça a centralidade da diplomacia como alternativa à escalada regional. Para o chanceler turco, o processo pode enfrentar momentos de impasse, mas exige vigilância diante de iniciativas que busquem impedir sua consolidação.

Nesse contexto, a Turquia apresenta o risco de sabotagem israelense como ameaça concreta ao avanço do acordo. A advertência expõe a preocupação de Ancara com o impacto de uma atuação agressiva de Israel sobre a estabilidade da região e sobre os esforços diplomáticos relacionados ao entendimento entre EUA e Irã.