Irã nega acordo com EUA sobre estoque de urânio

247 - O Irã negou que tenha chegado a um acordo com os Estados Unidos para reduzir seu estoque de urânio enriquecido e afirmou que o dossiê nuclear não integra a pauta da atual rodada de negociações na Suíça, segundo publicação atribuída a Syed Abbas Araghchi no X, que cita a agência Fars.

De acordo com a publicação, Teerã rejeitou diretamente uma alegação atribuída ao Paquistão sobre um suposto entendimento entre Irã e EUA. A versão iraniana sustenta que o tema nuclear não será discutido nesta rodada nem em futuras etapas de negociação enquanto Washington não cumprir integralmente obrigações previstas no Memorando de Entendimento mencionado pela parte iraniana.

Dossiê nuclear fora da agenda

A posição divulgada indica que a delegação iraniana enviada às conversas na Suíça não inclui integrantes do comitê nuclear. Esse ponto foi apresentado como sinal de que o assunto não faz parte da agenda da rodada diplomática em andamento.

Segundo a publicação, Teerã sustenta que qualquer negociação envolvendo o programa nuclear iraniano só poderá ser considerada depois que os Estados Unidos implementarem cláusulas específicas do memorando. O texto menciona as cláusulas 1, 4, 10 e 11 como condições prévias para uma eventual retomada do debate nuclear.

Irã impõe condições antes de discutir tema nuclear

Entre as exigências citadas estão o fim imediato das operações militares no Líbano, a retirada israelense, a remoção do bloqueio naval, a concessão de isenções de sanções ao petróleo e a liberação integral dos fundos iranianos congelados.

A publicação também afirma que o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, não teria papel nas negociações em curso. A AIEA acompanha há anos questões relacionadas ao programa nuclear iraniano, mas, segundo a versão divulgada, não participa desta etapa das conversas.

Negociações ocorrem sob impasse diplomático

A negativa iraniana ocorre em meio a um ambiente de forte tensão regional e de disputa diplomática envolvendo sanções, operações militares e ativos financeiros bloqueados. A posição atribuída a Teerã busca afastar a interpretação de que haveria um entendimento nuclear em andamento com Washington.

Com isso, o Irã procura estabelecer que a discussão sobre urânio enriquecido depende, antes, de medidas concretas dos Estados Unidos em áreas consideradas prioritárias por Teerã. A mensagem central é que o dossiê nuclear permanece fora da mesa enquanto as condições listadas no memorando não forem implementadas.