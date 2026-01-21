Turquia quer ampliar investimentos no Brasil, diz Erdogan a Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, mantiveram nesta quarta-feira (21) uma conversa telefônica, informou o Palácio do Planalto em comunicado. Os dois líderes trocaram impressões sobre a situação em Gaza e os esforços mundiais em favor da paz na região.

Nesse contexto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva analisa o convite do presidente dos EUA, Donald Trump, para se unir ao chamado "Conselho de Paz" para Gaza. O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, representará o país na cerimônia de assinatura da carta do grupo, em Davos, na Suíça, nesta quarta-feira (21).

Na ligação, Erdogan parabenizou o presidente Lula pelo exercício das presidências do G20 e da COP30. Sobre esse último tema, manifestou interesse em contar com a experiência brasileira para a organização da COP31, que será realizada em novembro próximo, na Turquia.

Os presidentes Lula e Erdoğan também conversaram sobre temas da agenda bilateral e sobre a necessidade de ampliar e diversificar o comércio bilateral, que alcançou mais de 5,5 bilhões de dólares, em 2025, segundo informou o Planalto. Eles Concordaram em organizar reuniões entre os setores privados dos dois países. O presidente Erdogan destacou a disposição de empresas turcas em investir no Brasil, em especial no setor de infraestrutura.