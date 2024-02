"Veto dos EUA envia mensagem errada e torna situação em Gaza mais perigosa", diz China na ONU

Embaixador do país nas Nações Unidas enfatizou que a China expressa sua forte decepção e insatisfação com o resultado da votação do Conselho de Segurança edit

Sputnik - O embaixador da China nas Nações Unidas, Zhang Jun, criticou na terça-feira os Estados Unidos pelo uso de seu poder de veto em uma resolução do Conselho de Segurança da ONU redigida pela Argélia, argumentando que isso mina o consenso e agrava a situação em Gaza.

Mais cedo no dia, os EUA vetaram uma resolução que solicitava um cessar-fogo humanitário imediato em Gaza. Treze membros do conselho votaram a favor, enquanto o Reino Unido se absteve. "Não é que o Conselho de Segurança não tenha um consenso esmagador, mas sim que o exercício do veto pelos Estados Unidos sufocou o consenso do conselho. O veto dos EUA envia uma mensagem errada, empurrando a situação em Gaza para uma situação mais perigosa", disse Zhang durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU.

Ele acrescentou que a China expressa sua forte decepção e insatisfação com o resultado da votação. O assessor de Comunicações de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, afirmou que apoiar a resolução proposta pela Argélia para um cessar-fogo imediato em Gaza poderia arriscar negociações de reféns sensíveis entre o Hamas e Israel. >>> LEIA TAMBÉM: 'Não querem paz no Oriente Médio', diz Rússia após EUA vetarem resolução de cessar-fogo na ONU

O veto dos Estados Unidos a outra resolução que solicitava um cessar-fogo em Gaza demonstrou que eles não querem paz no Oriente Médio e estão apenas exigindo, a qualquer custo, que seu aliado mais próximo no Oriente Médio seja protegido, disse o embaixador russo nas Nações Unidas, Vassily Nebenzia.

