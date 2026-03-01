Wang Yi afirma que ataques ao Irã são "inaceitáveis" e pede cessar-fogo e negociações

(Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse ao ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, no domingo , que os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã durante as negociações EUA-Irã são "inaceitáveis", segundo a agência de notícias estatal Xinhua.

Wang disse que o "assassinato flagrante de um líder soberano " e a incitação à mudança de regime eram inaceitáveis, após o Irã ter relatado a morte do Líder Supremo Ali Khamenei no ataque de sábado.

A China está exigindo a cessação imediata das ações militares, o retorno ao diálogo e às negociações o mais breve possível e a oposição conjunta às ações unilaterais, afirmou o ministro.

Os Estados Unidos e Israel lançaram seus ataques na manhã de sábado, visando a capacidade militar do Irã.

O Ministério das Relações Exteriores da China expressou, no sábado, preocupação com os ataques e pediu um cessar-fogo imediato, instando todas as partes a evitarem a escalada do conflito e a retomarem o diálogo e as negociações. Afirmou ainda que a soberania, a segurança e a integridade territorial do Irã devem ser respeitadas.

No domingo, a embaixada da China em Israel emitiu um comunicado aconselhando os cidadãos chineses em Israel a evacuarem para áreas mais seguras dentro do país o mais rápido possível ou a partirem para o Egito pela fronteira de Taba.

O Ministério das Relações Exteriores da China também instou, no domingo, os cidadãos chineses no Irã a deixarem o país "o mais rápido possível", listando quatro rotas terrestres para o Azerbaijão, Armênia, Turquia e Iraque.

Em um comentário publicado no domingo, a agência de notícias estatal chinesa Xinhua criticou o ataque, classificando-o como "agressão descarada contra uma nação soberana" e "política de poder e hegemonia".

A agência Xinhua afirmou que o uso da coerção militar por Washington foi uma "violação flagrante" dos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e um afastamento das "normas fundamentais das relações internacionais".