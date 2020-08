Warren: “A Covid-19 foi o grande teste de Trump. Ele falhou miseravelmente”

247 - Senadora pelo Partido Democrata, Elizabeth Warren discursou na terceira noite da convenção de um centro de educação infantil em Springfield, em Massachusetts, onde declarou que “a Covid-19 foi o grande teste de Trump. Ele falhou miseravelmente”. Ela defendeu fortemente pautas conhecidas de sua trajetória, como impostos para mais ricos, previdência social e o cancelamento de dívidas de empréstimos estudantis. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

“O plano de Joe [Biden] inclui fazer os ricos pagarem impostos, responsabilizar as corporações, reparar as desigualdades raciais e combater a corrupção vista em Washington”, disse Warren.

A fala da senadora também atinge a estrutura que atende pais norte-americanos. “O que a Covid-19 causou a nossas crianças? ”, perguntou, no início do discurso. “Já era difícil encontrar creches antes da pandemia. E agora, os pais estão presos —e não há nenhuma ideia de quando as escolas podem reabrir com segurança”, acrescentou.

Warren também levou o discurso para um lado mais pessoal. Ela disse que quase parou de lecionar por falta de creches onde pudesse deixar os filhos — e ressaltou que foi salva por uma tia. “Aprendi uma verdade fundamental: ninguém faz nada sozinho”, afirmou. Mesmo assim, duas gerações mais tarde, “se você tiver um bebê e não tiver uma tia, você está sozinho”, afirmou Warren.

“E aqui está o motivo disso: construímos infraestrutura como estradas, pontes e sistemas de comunicação para que as pessoas possam trabalhar. Essa infraestrutura ajuda a todos nós porque mantém nossa economia funcionando. É hora de reconhecer que o cuidado infantil é parte da infraestrutura básica desta nação”, acrescentou.

Antes de encerrar, Warren também criticou a gestão Trump em meio à pandemia de coronavírus. “A Covid-19 foi o grande teste de Trump. Ele falhou miseravelmente”, concluiu a senadora.

