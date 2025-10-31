Xi Jinping defende cooperação aberta e inclusiva para o desenvolvimento da Ásia-Pacífico

247 - Durante a 32ª Reunião de Líderes da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), o presidente da China, Xi Jinping, destacou a importância de promover um modelo de crescimento baseado em abertura, integração e desenvolvimento inclusivo.

O encontro reuniu os líderes das 21 economias que compõem o bloco, responsável por cerca de 60% do PIB mundial.De acordo com a agência Prensa Latina, Xi Jinping ressaltou que, desde sua criação há mais de três décadas, a APEC tem sido um motor essencial para o dinamismo econômico global. Em seu discurso, o líder chinês apresentou cinco linhas de ação voltadas para o fortalecimento da cooperação regional e para a construção de uma economia mais equilibrada e sustentável.

O primeiro ponto abordado foi a defesa do sistema multilateral de comércio, com a Organização Mundial do Comércio (OMC) como eixo central. Xi defendeu a necessidade de modernizar as regras internacionais e de proteger os direitos dos países em desenvolvimento, garantindo maior equidade nas trocas globais.Em seguida, o presidente propôs o avanço na liberalização e facilitação do comércio e do investimento, além do fortalecimento da integração regional por meio de acordos como a Parceria Econômica Abrangente Regional (RCEP) e o Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica (CPTPP).

Outro ponto essencial do discurso foi a manutenção de cadeias produtivas estáveis e a ampliação da conectividade entre os países da região. Xi enfatizou a importância de aprimorar as conexões físicas, institucionais e interpessoais, sobretudo no contexto do décimo aniversário do Plano de Conectividade da APEC.O quarto eixo proposto trata da transformação digital e verde do comércio, com ênfase na cooperação tecnológica, nas alfândegas inteligentes e no uso de energia limpa. Xi defendeu ainda o incentivo às cadeias de suprimentos sustentáveis, alinhadas às metas globais de neutralidade de carbono.

Por fim, o presidente chinês destacou a necessidade de um desenvolvimento inclusivo e mutuamente benéfico, fundamentado na cooperação com os países em desenvolvimento e no fortalecimento da Iniciativa Cinturão e Rota, que, segundo ele, tem potencial para promover a prosperidade compartilhada na região.Xi Jinping lembrou que a China mantém uma política consistente de abertura e que, nos últimos cinco anos, o país se consolidou como maior exportador mundial de bens e segundo maior de serviços, acumulando investimentos estrangeiros superiores a 700 bilhões de dólares. Ele também destacou a criação de 22 zonas de livre comércio piloto e a adoção de políticas de visto mais flexíveis, como parte da estratégia de integração econômica.

O presidente informou que o Comitê Central do Partido Comunista da China aprovou recentemente as diretrizes para o 15º Plano Quinquenal (2026-2030), que visa aprofundar reformas internas e criar novas oportunidades para toda a região Ásia-Pacífico.

A reunião também contou com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do presidente chinês, Xi Jinping, e da nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, reforçando o papel central da APEC como fórum de diálogo e concertação econômica entre as principais economias do Pacífico.