Xi Jinping pede desenvolvimento estável das relações sino-estadunidenses

CGTN – Por volta do meio-dia desta quinta-feira (30), no horário da Coreia do Sul, o presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Busan.

Na reunião, Xi destacou que, desde a posse de Trump, já teve três conversas por telefone e trocou diversas cartas, mantendo uma comunicação estreita e orientando a estabilidade geral das relações sino-estadunidenses. “É inevitável e normal que a China e os EUA, duas das maiores economias do mundo com situações distintas, tenham divergências e atritos”, disse o líder chinês. Segundo ele, diante desses desafios, ambos devem orientar a direção das relações bilaterais e trabalhar juntos para alcançar resultados mais significativos, práticos e benéficos.

Xi Jinping afirmou ainda que o desenvolvimento da China não contradiz a visão de "Tornar a América Grande Novamente", proposta pelo presidente dos Estados Unidos.

O líder chinês fez essas declarações após chegar a Busan para participar da 32ª Reunião de Líderes Econômicos da APEC, em Gyeongju, e realizar uma visita de Estado à Coreia do Sul.

Fonte: CMG