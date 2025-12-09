Zelensky diz estar pronto para alterar lei marcial e realizar eleições

247 - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta terça-feira (9) que está disposto a alterar a legislação necessária para a realização de uma eleição presidencial no país.

A mudança é fundamental, uma vez que Kiev alega a falta de condições legais para disputar a reeleição.

“Agora estou pedindo aos Estados Unidos que me ajudem, talvez com nossos colegas europeus, a garantir a segurança para a eleição. Assim, a Ucrânia estará pronta para uma eleição dentro dos próximos 60 a 90 dias. Peço que nossos parlamentares preparem propostas legislativas sobre a possibilidade de alterar o marco legal e a lei eleitoral durante a lei marcial”, disse Zelensky, segundo a emissora We Ukraine.

Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que já era hora de a Ucrânia realizar uma eleição presidencial, segundo a agência Sputnik.