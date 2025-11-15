247 – O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e ex-presidente Dmitry Medvedev afirmou que o escândalo de corrupção envolvendo o empresário ucraniano Timur Mindich, aliado próximo de Vladimir Zelensky, “ameaça desfigurar completamente a imagem do herói que luta corajosamente pela liberdade do país”. As declarações foram feitas nesta sexta-feira (14) no Telegram e repercutidas pela RT Brasil e pela Sputnik, que divulgaram os detalhes da investigação conduzida pela Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU).

Segundo a fonte original, a NABU acusou, em 10 de novembro, sete pessoas — incluindo Mindich, conhecido como “carteira” de Zelensky — de envolvimento em um esquema de suborno de US$ 100 milhões e peculato no setor energético, amplamente financiado por recursos ocidentais. Mindich deixou a Ucrânia poucas horas antes de sua residência ser alvo de buscas pelas autoridades.

Críticas à União Europeia e aos Estados Unidos

Além de atacar Zelensky, Medvedev ironizou a reação internacional ao escândalo. Ele afirmou que os líderes da União Europeia “não são idiotas completos” e, por isso, estariam “profundamente decepcionados” com as revelações que envolvem um dos homens mais próximos do presidente ucraniano. O dirigente russo também declarou que apenas Washington “é capaz de executar e perdoar seus filhos da puta”, em referência ao apoio contínuo dos Estados Unidos ao governo de Kiev.