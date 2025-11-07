Acionistas da Tesla rejeitam investimento em startup xAI, de Musk

247 - A proposta apresentada por acionistas da Tesla Inc. para que o conselho da montadora autorizasse um investimento na xAI, empresa de inteligência artificial de Elon Musk, não foi aprovada. A informação foi divulgada pela companhia em um documento regulatório na noite de sexta-feira (7). A notícia foi publicada originalmente pela Bloomberg News.

Segundo o registro, a proposta — de caráter consultivo — recebeu 1,06 bilhão de votos favoráveis e 916,3 milhões contrários. No entanto, houve 473 milhões de abstenções, o dobro da média registrada em outras votações do ano. Como o estatuto da Tesla considera as abstenções como votos contrários, a medida acabou sendo rejeitada.

O conselheiro-geral da empresa, Brandon Ehrhart, afirmou durante a assembleia anual de acionistas, realizada na quinta-feira (6), que o conselho avaliará “os próximos passos à luz do nível de apoio dos acionistas”.

Divergência entre os negócios de Musk

A iniciativa de investir na xAI contava com o apoio público de Elon Musk, que chegou a cogitar um aporte de US$ 5 bilhões no ano anterior. As duas empresas já mantêm vínculos comerciais: a startup de inteligência artificial comprou cerca de US$ 200 milhões em baterias Megapack da Tesla em 2024, enquanto a montadora integrou o chatbot da xAI, o Grok, em seus veículos.

Em seu relatório de representação, a Tesla afirmou que Musk desenvolve “novos processos inovadores” em outras empresas, como a xAI, que “podem não se enquadrar totalmente na missão da Tesla e, portanto, não devem utilizar recursos da empresa”. Por outro lado, reconheceu que as pesquisas de Musk em IA “podem levar a avanços em tomada de decisão autônoma e adaptabilidade ao mundo real, o que beneficiaria os veículos e robôs da Tesla”.

A presidente do conselho da Tesla, Robyn Denholm, declarou à Bloomberg que as duas companhias atuam em áreas distintas dentro do setor de inteligência artificial. “O que a xAI está fazendo e o que a Tesla está fazendo são, na verdade, fundamentalmente diferentes no espaço da IA”, afirmou. Segundo Denholm, o foco da xAI é “muito mais abrangente”, enquanto a Tesla trabalha com “aplicações reais específicas para os setores de energia e transporte”.

Expansão do império corporativo de Musk

Um investimento da Tesla na xAI ampliaria ainda mais as conexões entre as empresas de Elon Musk. A SpaceX, sua companhia aeroespacial, já é investidora da xAI. Além disso, Musk fundiu a startup de IA com sua rede social X no início de 2025. O conteúdo publicado na plataforma é usado para treinar os modelos da xAI, e o chatbot Grok também é distribuído através da rede, anteriormente conhecida como Twitter.

A xAI vem levantando recursos de forma agressiva para financiar sua infraestrutura, incluindo centros de dados e chips de alto desempenho necessários ao treinamento de modelos de linguagem. Segundo a Bloomberg, a empresa busca levantar US$ 20 bilhões em dívidas e ações com o apoio de investidores como a Nvidia Corp., com o objetivo de ampliar sua base tecnológica em um novo data center em Memphis.