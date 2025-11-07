Elon Musk conquista aprovação de acionistas para pacote salarial de US$ 1 trilhão na Tesla

247 – A Tesla aprovou o maior pacote de remuneração corporativa da história, garantindo ao CEO Elon Musk a possibilidade de receber até US$ 1 trilhão em ações ao longo da próxima década. A decisão foi tomada por mais de 75% dos acionistas durante a assembleia anual da companhia, realizada em Austin, Texas. A informação é da Reuters.

Com o aval dos investidores, Musk, já o homem mais rico do mundo, poderá receber um total líquido estimado em US$ 878 bilhões, considerando deduções e ajustes previstos no acordo. O pacote liga a remuneração do executivo ao cumprimento de metas extremamente ambiciosas, como elevar o valor de mercado da Tesla de US$ 1,5 trilhão para até US$ 8,5 trilhões, entregar 20 milhões de veículos, colocar 1 milhão de táxis autônomos em operação e vender 1 milhão de robôs humanoides.

Durante o evento, Musk subiu ao palco ao som de aplausos e acompanhado por robôs dançantes. Em tom grandioso, declarou: “O que estamos prestes a iniciar não é apenas um novo capítulo do futuro da Tesla, mas um livro completamente novo”.

Apoio e controvérsias

O conselho de administração da Tesla havia alertado que Musk poderia deixar a empresa se o pacote fosse rejeitado. Ainda assim, grandes investidores, como o fundo soberano da Noruega e as consultorias Glass Lewis e Institutional Shareholder Services, se opuseram à proposta, alegando que o valor era excessivo.

Apesar das críticas, muitos acionistas viram o acordo como um incentivo essencial para reter o bilionário e alinhar seus interesses aos da companhia. “Se as metas forem alcançadas, os acionistas também serão amplamente recompensados”, observou Brian Mulberry, gestor da Zacks Investment Management.

Visão de futuro: IA e robótica

A votação reforça a confiança dos investidores na estratégia de Musk, que pretende transformar a Tesla em uma empresa de tecnologia de ponta voltada à inteligência artificial e à robótica. Ele prometeu iniciar a produção do Cybercab, táxi autônomo de dois lugares, em abril, e lançar a nova geração do esportivo Roadster. O executivo também mencionou planos para construir uma “gigantesca fábrica de chips” e até uma possível parceria com a Intel.

Reações do mercado e próximos passos

O resultado da votação dissipou temores de que Musk pudesse se concentrar em suas outras companhias, como a SpaceX e a startup de IA xAI. Ainda assim, analistas destacam a necessidade de maior transparência e supervisão do conselho, especialmente nas interações entre as empresas do grupo.

A aprovação foi considerada positiva para as ações da Tesla, que podem se beneficiar da renovada confiança na liderança de Musk. No entanto, alguns especialistas ponderam que o pacote bilionário ainda gera dúvidas sobre diluição acionária e governança corporativa.

Com o novo acordo, Musk fortalece seu controle sobre a Tesla e reafirma sua intenção de liderar a revolução tecnológica com veículos autônomos, robôs domésticos e soluções baseadas em IA. “Outras assembleias de acionistas são entediantes, mas as nossas são incríveis”, brincou o executivo.