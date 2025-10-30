Aena investe R$ 580 milhões para transformar Aeroporto do Recife em polo logístico

247 - A operadora aeroportuária Aena anunciou, na segunda-feira (27), o lançamento de um Plano de Desenvolvimento Imobiliário e do projeto do Terminal Intermodal do Aeroporto Internacional do Recife (PE). As iniciativas, segundo a empresa, visam transformar o local em um grande hub logístico e de serviços no Nordeste.

A informação foi divulgada pela Agência iNFRA, que destacou a presença de representantes do Ministério de Portos e Aeroportos, autoridades locais e executivos da concessionária no evento de lançamento. O movimento marca um passo estratégico da Aena para ampliar o papel econômico e social do aeroporto pernambucano.

Requalificação e expansão de áreas subutilizadas

O Plano de Desenvolvimento Imobiliário prevê o aproveitamento de 543 mil metros quadrados de áreas não operacionais do aeroporto, que serão transformadas em espaços voltados a centros logísticos, comércio e hotelaria. Estima-se que o projeto mobilize R$ 580 milhões em investimentos, provenientes de parceiros logísticos e do setor imobiliário.

De acordo com o diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, a proposta vai além da expansão aeroportuária tradicional. “Os aeroportos devem ser espaços vivos, que impulsionam o desenvolvimento, conectam as pessoas e valorizam a cidade ao seu redor”, afirmou.

Ele ressaltou ainda que o objetivo é criar uma estrutura moderna e sustentável: “Promover uma infraestrutura moderna, com um ambiente mais integrado e sustentável, é fundamental para atingir esse propósito”, completou.

A Aena pretende replicar o modelo de desenvolvimento em outros terminais sob sua administração no Brasil, incluindo os aeroportos de Aracaju (SE), Maceió (AL) e João Pessoa (PB).

Terminal Intermodal e revitalização urbana

O Terminal Intermodal do Recife é o segundo pilar do projeto. A iniciativa prevê a criação de um espaço multifuncional de convivência e transporte, com investimento estimado em R$ 60 milhões.

As obras devem começar no segundo trimestre de 2026, com previsão de conclusão até o final de 2027. O novo terminal reunirá serviços de transporte, como aplicativos, vans e ônibus de turismo, além de áreas de docas, central de resíduos, lojas, cafés, lanchonetes e sanitários acessíveis.

O projeto também contempla a restauração da Praça Salgado Filho, integrando-a ao antigo terminal de passageiros, e a implantação de uma ciclovia, em parceria com a Prefeitura do Recife.