AFD e Compesa firmam acordo de R$ 1,2 bi para ampliar água em Pernambuco

247 - A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e o Grupo Agence Française de Développement (AFD) firmaram um acordo de cooperação para apoiar a modernização e a ampliação da produção de água potável em Pernambuco. A iniciativa prevê investimentos de 200 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 1,2 bilhão, com foco em ampliar a oferta e enfrentar gargalos históricos no abastecimento de água em diferentes regiões do estado.

Os recursos devem viabilizar o atendimento de aproximadamente cinco milhões de pessoas, em um momento em que Pernambuco passa por uma reestruturação do seu modelo de saneamento básico, com redefinição do papel institucional da Compesa.

No novo arranjo, a Compesa passará a atuar prioritariamente como produtora de água potável, ficando responsável pela captação, tratamento e entrega do recurso às concessionárias. O estado enfrenta desafios persistentes no setor, como elevados índices de perdas, intermitência no fornecimento e profundas desigualdades regionais de acesso à água.

O financiamento do Grupo AFD será direcionado a 23 subprojetos inseridos no programa +Água Pernambuco, estruturados em três eixos principais. O primeiro envolve a ampliação da oferta de água, com novas captações e a modernização de sistemas existentes. O segundo eixo trata da preservação do recurso e da adaptação às mudanças climáticas, com ações voltadas à redução de perdas, automação, uso de telemetria e aumento da eficiência energética. Já o terceiro eixo prevê apoio à transformação institucional da Compesa, incluindo assistência técnica, estudos, auditorias e o fortalecimento das políticas de governança.

O presidente da Compesa, Douglas Nóbrega, afirmou que a companhia já dispõe de planejamento detalhado para a execução das ações previstas no acordo. “A partir de agora, é mão na massa para executar e entregar as obras”, declarou, ao destacar iniciativas como a ampliação de sistemas adutores, a modernização das estruturas existentes e a automação de estações elevatórias e de bombeamento.

Na avaliação do diretor do Grupo AFD no Brasil, Dominique Hautbergue, a cooperação reflete uma convergência de prioridades entre as instituições. “Trabalhando de forma integrada, avançamos em uma prioridade compartilhada: reduzir desigualdades de acesso à água e saneamento e fortalecer a resiliência do setor diante dos riscos climáticos”, afirmou.

A parceria entre a Compesa e o AFD se insere em um esforço mais amplo de reorganização do saneamento em Pernambuco, buscando ampliar a segurança hídrica e preparar o setor para os impactos crescentes das mudanças climáticas.