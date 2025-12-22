ANP autoriza início das operações do FPSO P-78 em Búzios

247 - A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autorizou, no sábado (20), o início das operações do FPSO P-78, unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo e gás que atuará no campo de Búzios, na Bacia de Santos. O projeto será operado pela Petrobras e amplia a capacidade produtiva de um dos principais ativos do pré-sal brasileiro.

A liberação ocorreu após a aprovação da Documentação de Segurança Operacional e da verificação do cumprimento de todas as condicionantes de segurança exigidas pelo órgão regulador. A autorização também envolveu a validação do projeto da unidade e o aval para uso dos sistemas de medição previstos.

As exigências analisadas pela Agência têm origem em uma auditoria pré-operacional realizada entre segunda-feira (26) e sábado (31) de maio de 2025, no estaleiro Benoni, em Singapura, onde o FPSO foi construído. Além disso, os sistemas de medição da plataforma passaram por inspeção específica entre segunda-feira (17) e sexta-feira (21) de março de 2025, também no estaleiro asiático.

Com capacidade para produzir até 180 mil barris de petróleo por dia e processar 7,2 milhões de metros cúbicos diários de gás natural, o FPSO P-78 reforça o papel estratégico do campo de Búzios na produção nacional de energia. Do volume total de gás, cerca de 3 milhões de metros cúbicos por dia serão destinados ao mercado consumidor brasileiro.

Outro destaque da unidade é a adoção de um sistema de flare fechado, tecnologia que reduz significativamente as emissões de poluentes associadas à queima de gás natural, contribuindo para maior eficiência ambiental nas operações offshore.