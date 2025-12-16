Axia avalia planta de hidrogênio verde em parceria com Espírito Santo

247 - A Axia Energia, novo nome da Eletrobras, firmou um protocolo de intenções com o governo do Espírito Santo para estudar a implantação de uma planta de hidrogênio verde (H2V) no estado. A iniciativa envolve a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e a Agência de Regulação de Serviços Públicos e tem como objetivo avaliar aspectos técnicos, regulatórios e estruturais do projeto.

A proposta está alinhada à estratégia da companhia de avançar na transição energética e alcançar a neutralidade de carbono até 2030. Segundo a empresa, a eventual implantação da planta pode gerar impactos econômicos positivos para o Espírito Santo, além de estimular a formação de mão de obra especializada e a difusão de novas tecnologias associadas à economia de baixo carbono.

Em nota, a diretora de Relacionamento com Clientes de Grande Porte da Axia Energia, Virginia Fernandes Feitosa, destacou a relevância estratégica do hidrogênio verde para a indústria e para o desenvolvimento regional. “O desenvolvimento do hidrogênio verde é uma iniciativa estratégica, capaz de acelerar a descarbonização das indústrias, fomentar a inovação, fortalecer a competitividade regional e beneficiar toda a sociedade”, afirmou.

A Axia informou ainda que já firmou seis memorandos de entendimento com empresas e governos de diferentes estados brasileiros para ampliar os estudos relacionados ao hidrogênio verde. Esses acordos fazem parte de uma agenda mais ampla da companhia voltada à consolidação de projetos sustentáveis e à ampliação de soluções energéticas alinhadas às metas climáticas.