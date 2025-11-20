BB capta US$ 100 mi verdes com Crédit Agricole

247 - O Banco do Brasil anunciou, nesta quinta-feira (20), uma nova captação internacional sustentável no valor de US$ 100 milhões, em parceria com o banco francês Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB). A operação é estruturada na modalidade REPO (repurchase agreement) e está sendo formalizada durante a participação do banco brasileiro na COP30, em Belém (PA), reforçando a estratégia de ampliar o financiamento a projetos de descarbonização e soluções inovadoras em sustentabilidade.

De acordo com reportagem de Talita Nascimento, publicada pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, a transação representa um desdobramento de operação anterior com o mesmo parceiro, também de US$ 100 milhões, concluída em setembro deste ano. Segundo o veículo, ambas as captações têm como foco iniciativas elegíveis dentro do Programa Eco Invest Brasil.

A nova operação, classificada como sustentável, tem como objetivo direcionar recursos para projetos de alto impacto ambiental alinhados às diretrizes do Eco Invest. As iniciativas contempladas são as mesmas enquadradas no primeiro leilão do programa, voltadas a acelerar a descarbonização da economia e a estimular tecnologias e modelos de negócios voltados à transição climática.

O Banco do Brasil destaca que, ao recorrer novamente ao CACIB no mesmo patamar de US$ 100 milhões, reforça sua estratégia de diversificação de fontes de funding externo e de ampliação da carteira de operações verdes e sustentáveis. A opção pelo formato REPO permite ao banco lastrear a captação em ativos definidos, mantendo estrutura compatível com as exigências de operações internacionais desse tipo.

Nos últimos dois anos, o Banco do Brasil soma R$ 45 bilhões – o equivalente a cerca de US$ 8,5 bilhões – em captações externas, com foco majoritário em instrumentos associados a critérios ambientais, sociais e de governança (ESG). Esse volume, de acordo com os dados divulgados, espelha o movimento do banco de se posicionar como um dos principais financiadores da agenda climática no país, em linha com programas como o Eco Invest Brasil.

A atuação na COP30, em Belém (PA), funciona como vitrine para a estratégia de finanças sustentáveis do BB, que utiliza o evento como palco para anunciar operações com parceiros internacionais e, ao mesmo tempo, reforçar o compromisso com metas de mitigação da crise climática por meio do crédito direcionado.