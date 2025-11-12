BID aprova garantia inédita para restauração florestal no Pará

247 - O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou nesta quarta-feira (12) a primeira garantia concedida por um banco multilateral de desenvolvimento para uma concessão de restauração florestal no Brasil. O instrumento financeiro, avaliado em US$ 15 milhões, apoiará a Unidade de Recuperação Triunfo do Xingu, localizada em Altamira (PA), e terá vigência de 20 anos. O anúncio foi feito pelo presidente do BID, Ilan Goldfajn, durante um painel da COP30, em Belém.

Segundo informações divulgadas pelo Broadcast, o projeto é considerado pioneiro por reduzir riscos em parcerias público-privadas (PPPs) ambientais. Na prática, o banco garante parte dos riscos assumidos pelo governo do Pará em concessões destinadas ao setor privado — riscos que envolvem, por exemplo, desmatamento, incêndios e invasões em áreas degradadas.

Mecanismo inovador de garantia ambiental

O modelo aprovado busca atrair investidores e tornar a restauração ecológica um negócio sustentável e lucrativo. “Nosso lema é transformar a restauração ambiental em um investimento viável”, afirmou Ilan Goldfajn. A concessão prevê a recuperação ecológica de uma área de 10,3 mil hectares, dentro da Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, com duração de até 40 anos.

A remuneração do parceiro privado será baseada na valorização de ativos ambientais, especialmente créditos de carbono gerados pela regeneração da floresta nativa. “Essa garantia e outras ferramentas financeiras foram desenhadas para os investidores. Queremos tornar sua participação viável e impactante”, acrescentou Goldfajn.

O projeto prevê um investimento total (Capex) de R$ 90 milhões. O concessionário será responsável não apenas pelo reflorestamento, mas também pela gestão sustentável dos ativos de carbono e pela criação de empregos locais.

Expansão do modelo para outros estados

Durante o evento, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, destacou que o modelo de garantia será ampliado nacionalmente. “É algo absolutamente inovador. O que nós estamos fazendo hoje, nós vamos replicar em grande escala para o resto do Brasil”, afirmou.

De acordo com técnicos do BID, o Mato Grosso do Sul deve ser o próximo estado beneficiado pelo mecanismo garantidor, fortalecendo uma agenda que alia preservação ambiental e desenvolvimento econômico sustentável.

O presidente do BID ressaltou ainda a possibilidade de replicação do modelo em outros estados amazônicos: “Escalar para ter impacto. Esse é o lema do BID atualmente. Esse projeto cobre uma fronteira chave de cooperação. Estamos criando um roteiro que outros estados podem replicar”.