BNDES libera R$ 47,5 milhões para expansão da C.Vale no PR e em MT

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou financiamento de R$ 47,5 milhões para a C.Vale Cooperativa Agroindustrial investir em unidades no Paraná e em Mato Grosso.

Os recursos correspondem a 75% do investimento total previsto, estimado em R$ 63,2 milhões. Segundo o BNDES, os projetos também devem gerar demanda de R$ 24,7 milhões para a indústria nacional de máquinas e equipamentos.

A maior parte dos investimentos será direcionada à ampliação da estrutura de armazenagem da cooperativa. Estão previstas duas novas unidades de recebimento de grãos nos distritos de Vila Nova e São Luiz do Oeste, ambos em Toledo, no Oeste do Paraná.

Cada unidade terá área de 2,4 mil metros quadrados e capacidade inicial de armazenagem de 800 toneladas, com possibilidade de expansão futura. As estruturas contarão com prédio para classificação de grãos, coletor de amostras, base para balança rodoviária, escritório para atendimento a associados e clientes e armazém de insumos, como sementes, fertilizantes, rações e agroquímicos.

Os recursos serão provenientes do Programa para Construção e Ampliação de Armazéns e do Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à Produção Agropecuária, dentro do Plano Safra 2025/2026. A operação ocorre em meio ao esforço para reduzir o déficit de armazenagem no país, gargalo que afeta especialmente regiões de forte produção agrícola.

No Paraná, o pacote também inclui a modernização do abatedouro de aves da C.Vale em Palotina. A intervenção prevê a compra de novas esteiras transportadoras e silos de dosagem, com o objetivo de renovar parte das instalações industriais da cooperativa.

Em Mato Grosso, os investimentos serão voltados à adequação de unidades às normas de saúde e segurança do trabalho. Entre as medidas estão a instalação de degraus antiderrapantes, alçapões de entrada para espaços confinados, sistemas de renovação de ar, aterramento de máquinas e equipamentos, adequação de painéis e quadros de comando e melhoria do sistema de proteção contra descargas atmosféricas.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que o projeto tem impacto econômico e produtivo relevante para as regiões contempladas.

“Além de impactar positivamente a economia do entorno dos municípios onde estão as unidades, o investimento, entre outros benefícios, vai ajudar a produzir ganhos de escala para a estrutura da C.Vale, e contribuir para a redução de perdas e o aproveitamento de melhores condições de comercialização dos produtos, em total alinhamento com a política do governo do presidente Lula de redução do déficit da capacidade de armazenagem do país”, disse Mercadante.

O presidente da C.Vale, Alfredo Lang, destacou que os recursos permitirão à cooperativa ampliar e modernizar sua estrutura operacional.

Os investimentos vão “permitir o aumento da capacidade de armazenagem, agilizar o recebimento de grãos, ajustar unidades às normas de saúde e segurança do trabalho e modernizar o abatedouro de aves”, afirmou Lang.

Fundada em 1963, a C.Vale tem sede em Palotina e atua em municípios do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Rio Grande do Sul, além do Paraguai. A cooperativa é a segunda maior cooperativa agropecuária singular do Brasil.

A C.Vale reúne 15 mil empregados e 30,5 mil cooperados, em sua maioria pequenos produtores rurais. A cooperativa atua na produção de soja, milho, trigo, mandioca e leite, além do abate e da industrialização de peixes, suínos e frangos.

A estrutura da cooperativa inclui 201 unidades, entre abatedouros, plantas de termoprocessados, amidonarias, fábricas de ração, postos de combustível, pontos de recebimento de grãos e supermercados. Também fazem parte de suas atividades a produção de sementes, rações e amido modificado a partir da mandioca.