BNDES libera R$ 9,2 bilhões para duplicar rodovias no Paraná

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou, na segunda-feira (9), um financiamento de R$ 9,2 bilhões para a concessionária EPR Iguaçu S.A., destinado a obras de duplicação, modernização e ampliação da infraestrutura rodoviária no oeste e sudoeste do Paraná. O investimento integra o Lote 6 do programa Rodovias Integradas do Paraná e contempla intervenções em trechos estratégicos para a logística regional e o escoamento da produção.

Em nota à imprensa, o BNDES detalhou a estrutura financeira da operação. “O financiamento foi estruturado na modalidade project finance limited recourse, contando com R$ 8,6 bilhões proveniente de emissão de debênture – a maior emissão de debêntures incentivadas de 2025 – coordenada pelo BNDES, e R$ 605 milhões de financiamento na linha Finem”, informou a instituição.

O pacote de investimentos prevê obras em 662 quilômetros de rodovias federais e estaduais, incluindo trechos das BR-163 e BR-277, além das PR-158, PR-180, PR-182, PR-280 e PR-483. Do total, 462 quilômetros passarão por duplicação de pistas, ampliando a capacidade de tráfego e reduzindo riscos de acidentes em corredores de alto fluxo.

O projeto também engloba intervenções em pontes de relevância internacional e regional, como a Ponte Tancredo Neves, a Ponte da Amizade e a nova ponte Brasil–Paraguai, estruturas fundamentais para a integração logística entre o Brasil e países vizinhos.

Além da duplicação, o plano inclui a construção de dois novos contornos urbanos nos municípios de Lindoeste e Marmeleiro, medida voltada à retirada do tráfego pesado das áreas centrais. Estão previstas ainda a implantação de áreas de escape, viadutos, 31,4 quilômetros de faixas adicionais, 87,1 quilômetros de vias marginais e 38 passarelas para pedestres.

O conjunto de obras abrange também 131 melhorias de acessos, a instalação de 134 pontos de ônibus, ciclovias, barreiras acústicas, passagens de fauna e caixas para contenção de produtos perigosos, além da recuperação e manutenção integral dos trechos concedidos. Segundo o BNDES, o objetivo é elevar o padrão de segurança viária, eficiência logística e qualidade de vida das populações impactadas pelas rodovias.