Brasil autoriza R$ 106 milhões para a Ferrovia Transnordestina

247 - O governo federal autorizou a liberação de R$ 106,2 milhões para a continuidade das obras da Ferrovia Transnordestina, considerada um dos principais projetos de infraestrutura logística do Nordeste. O novo aporte financeiro tem como objetivo garantir a manutenção do ritmo de execução da Fase I do empreendimento, fundamental para a integração regional e o escoamento da produção.

A autorização dos recursos ocorreu na quinta-feira (8) e envolve verbas provenientes do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE). O montante integra o termo aditivo de R$ 3,6 bilhões firmado em novembro de 2024, que viabilizou a retomada e a aceleração das obras após a repactuação contratual.

Com essa liberação, o volume já desembolsado do aditivo alcança R$ 1,806 bilhão. A estratégia do governo é atingir R$ 2 bilhões em financiamentos do FDNE destinados à Transnordestina Logística, empresa responsável pela execução do projeto. As liberações seguem um cronograma escalonado e têm conclusão prevista até 2027.

Ao final, o empreendimento deverá somar cerca de R$ 15 bilhões em investimentos totais. Desse valor, R$ 4,4 bilhões são oriundos da Secretaria Nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros, que coordena parte relevante dos mecanismos públicos de financiamento da ferrovia.

De acordo com o secretário de Fundos e Instrumentos Financeiros, Eduardo Tavares, a prioridade do governo tem sido assegurar estabilidade ao projeto. “O foco tem sido assegurar previsibilidade financeira e segurança jurídica ao projeto”, afirmou. Segundo ele, a repactuação contratual e o acompanhamento permanente da execução, em parceria com a Sudene e o Banco do Nordeste, têm sido determinantes para a evolução das obras.

Ainda conforme o secretário, esse monitoramento contínuo tem permitido que a Transnordestina atinja atualmente 79% de execução física, com todos os lotes já contratados, reforçando a expectativa de continuidade do empreendimento sem novas interrupções relevantes.