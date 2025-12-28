Transnordestina realiza primeira viagem de operação comissionada

247 - A Ferrovia Transnordestina realizou, na última semana, sua primeira viagem em operação comissionada, ao percorrer 585 quilômetros entre o Piauí e o Ceará com o transporte de uma carga de milho, segundo informou o Canal Gov.

A Transnordestina Logística S.A. (TLSA) é a concessionária responsável pela construção e pela operação da ferrovia. Projetada para o transporte de cargas de alto desempenho, a Transnordestina escoará produtos como grãos, algodão, minérios, gesso e gipsita, além de contêineres, assim que a operação comercial for oficialmente autorizada.