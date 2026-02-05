Brava Energia registra queda na produção em janeiro

247 - A Brava Energia S.A. (BRAV3) informou que sua produção total preliminar e não auditada atingiu 73.842 barris de petróleo equivalente por dia (boe/d) em janeiro de 2026, apresentando leve recuo em relação ao desempenho do quarto trimestre de 2025.

Os dados constam de comunicado divulgado pela própria companhia ao mercado, na quinta-feira (5), detalhando os efeitos de restrições operacionais, paradas programadas e instabilidades em ativos estratégicos do portfólio.

Segundo a Brava, a produção em janeiro foi dividida entre 28.122 boe/d em operações onshore e 45.720 boe/d em operações offshore. No trimestre anterior, a produção total média havia sido de 76.728 boe/d, o que evidencia uma desaceleração no início de 2026.

Produção De Óleo E Gás

A produção de óleo da companhia foi de 60.437 barris por dia (bbl/d) em janeiro, abaixo dos 61.137 bbl/d registrados no quarto trimestre de 2025.

Já a produção de gás somou 13.406 boe/d, também inferior aos 15.592 boe/d do trimestre anterior.

Potiguar Sofre Impacto De Interdição E Falhas De Energia

Entre os fatores que afetaram o desempenho mensal, a Brava destacou o cenário no polo Potiguar, onde a produção foi prejudicada por uma interdição temporária de instalações, decorrente de uma auditoria conduzida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em setembro de 2025.

A companhia afirmou que está retomando gradualmente as operações, conforme recebe autorizações para reativação dos sistemas.

Além disso, a Brava informou que falhas no fornecimento de energia também reduziram a produção durante o mês.

Recôncavo É Afetado Por Manutenção Em Unidade Da Petrobras

No ativo Recôncavo, a produção de gás foi impactada por uma parada de manutenção programada na UPGN de Catu, unidade operada pela Petrobras (PETR3, PETR4).

A empresa também apontou que, em janeiro, aproximadamente 30% do gás produzido no Recôncavo foi reinjetado, reduzindo o volume efetivamente contabilizado como produção comercializada.

Atlanta Registra Ajustes Em Equipamento

No campo de Atlanta, a Brava informou que a produção mensal sofreu efeitos de ajustes realizados em uma das bombas em operação durante janeiro.

Parque Das Conchas Apresenta Instabilidade Após Parada Programada

Outro ponto de pressão veio do ativo Parque das Conchas, no qual a Brava detém participação de 23%. A empresa relatou que a área apresentou instabilidade operacional após uma parada programada.

Segundo o comunicado, a operadora do ativo — a Shell — está realizando intervenções para apoiar a retomada dos níveis considerados normalizados de produção.

Perfil Operacional E Participações

A Brava afirmou ser operadora dos ativos Potiguar, Recôncavo, Papa-Terra, Atlanta e Peroá. Além disso, a empresa possui participações não operadas de 35% em Pescada e 45% no Campo de Manati, ambos operados pela Petrobras, além de 23% em Parque das Conchas, operado pela Shell.

O comunicado foi assinado por Luiz Carvalho, diretor financeiro e de Relações com Investidores da companhia.