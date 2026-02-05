Lula e o primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin, avançam em tratativas diplomáticas

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quinta-feira (5) com o primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin, para discutir temas estratégicos da relação bilateral e questões da agenda internacional. O encontro ocorreu em meio ao avanço das tratativas diplomáticas entre os dois países, com foco em ampliar a cooperação em diversas áreas.

A reunião integra a programação da visita oficial de Mishustin ao Brasil, realizada no contexto da VIII Reunião da Comissão Brasileiro-Russa de Alto Nível de Cooperação (CAN), mecanismo criado para aprofundar o diálogo político e econômico entre Brasília e Moscou.

Durante o encontro com Lula, Mishustin e Alckmin apresentaram ao presidente brasileiro um balanço dos avanços obtidos nas discussões da comissão, destacando resultados especialmente nas áreas de educação, saúde, agricultura, energia, ciência e tecnologia, infraestrutura, defesa e cooperação espacial.

O premiê russo chegou ao país acompanhado de uma delegação composta por ministros e dirigentes de agências do governo da Rússia, com o objetivo de participar da CAN, instância fundada em 1997 e considerada um dos principais canais institucionais da parceria bilateral. A comissão é liderada pelo vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, e pelo chefe do governo russo.

Segundo o relato apresentado na reunião, Lula e Mishustin reconheceram que ainda existe grande margem para expansão do comércio entre Brasil e Rússia. Ambos concordaram que os números atuais não refletem plenamente o tamanho e o potencial das duas economias.

Lula insistiu na necessidade de manter um mecanismo permanente de acompanhamento das iniciativas definidas na CAN, de forma a acelerar a implementação dos acordos e garantir benefícios concretos para os dois lados.

Ao abordar temas da política internacional, o presidente brasileiro também ressaltou a urgência de ações voltadas ao fortalecimento do multilateralismo, em um cenário global marcado por disputas geopolíticas e tensões comerciais.

Comércio bilateral entre Brasil e Rússia bate recorde

O diálogo diplomático ocorre em um momento de crescimento do intercâmbio econômico entre os dois países. Em 2024, o comércio bilateral atingiu um recorde histórico de US$ 12,4 bilhões, registrando alta de 9% em relação a 2023.

As exportações brasileiras somaram US$ 1,4 bilhão, com crescimento de 8%, enquanto as importações provenientes da Rússia alcançaram US$ 11 bilhões, aumento de 9% no mesmo período.

Exportações brasileiras e principais produtos importados

A pauta exportadora do Brasil para o mercado russo segue concentrada em produtos agropecuários. A soja representa 33% do total exportado, seguida por café não torrado (18%) e carne bovina (18%), evidenciando o peso do agronegócio na relação comercial.

Do lado das importações, predominam itens estratégicos para a economia brasileira, principalmente no setor energético e no fornecimento de insumos agrícolas. Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos correspondem a 57% das compras brasileiras, enquanto adubos e fertilizantes químicos representam 34% do volume importado.

O avanço das negociações no âmbito da CAN e o crescimento das trocas comerciais reforçam a importância da parceria entre Brasil e Rússia, que busca consolidar cooperação em setores-chave e ampliar a presença bilateral em temas econômicos e estratégicos no cenário internacional.