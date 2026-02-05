Rússia e Brasil demonstram interesse em projetos conjuntos de energia nuclear

247 - Brasil e Rússia manifestaram interesse em aprofundar a cooperação em projetos conjuntos na área de energia nuclear, segundo uma declaração conjunta divulgada após a oitava reunião da Comissão de Alto Nível Russo-Brasileira de Cooperação.

O documento foi assinado nesta quinta-feira (5) pelo primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, e pelo vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, após reunião do mecanismo bilateral de coordenação, em Brasília-DF.

O texto da declaração destaca que ambos os países pretendem avançar em iniciativas estratégicas no setor nuclear. “As partes confirmaram seu interesse em avançar projetos conjuntos no campo da geração de energia nuclear, do ciclo do combustível nuclear e na atualização do arcabouço jurídico bilateral para cooperação”, afirmou a declaração.

Ainda segundo o material divulgado, Mishustin também teve encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em mais um gesto de fortalecimento do diálogo político e institucional entre os dois países.

Além do tema energético, a declaração também abordou questões de segurança internacional e cooperação multilateral. O documento registrou que Brasil e Rússia consideram prioritária a necessidade de impedir disputas militares fora do planeta. A nota afirma que os dois países avaliam como “importante e urgente” a tarefa de prevenir uma corrida armamentista no espaço sideral.

Comércio bilateral atinge recorde

A aproximação diplomática ocorre em meio ao crescimento expressivo do intercâmbio econômico entre as duas nações. Em 2024, o comércio bilateral entre Brasil e Rússia alcançou um recorde histórico de US$ 12,4 bilhões, o que representa uma alta de 9% em comparação com 2023.

Os dados indicam que as exportações brasileiras totalizaram US$ 1,4 bilhão, com crescimento de 8%, enquanto as importações vindas da Rússia chegaram a US$ 11 bilhões, registrando aumento de 9% no mesmo período.

Perfil das exportações e importações

Atualmente, a pauta exportadora do Brasil para o mercado russo é concentrada em commodities agrícolas e proteínas animais. A soja lidera as vendas externas, representando 33% do total, seguida pelo café não torrado (18%) e pela carne bovina (18%).

Do lado das importações brasileiras, predominam produtos ligados ao setor energético e ao agronegócio. Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos respondem por 57% das compras, enquanto adubos e fertilizantes químicos representam 34% do volume importado.

O avanço das negociações na área nuclear e o aumento do fluxo comercial reforçam o peso estratégico da relação entre Brasil e Rússia, que segue se consolidando tanto no campo energético quanto na agenda econômica e diplomática.