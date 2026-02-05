247 - A Rússia avalia que qualquer acordo abrangente relacionado ao conflito na Ucrânia deverá incluir o reconhecimento do Donbass como parte de seu território por toda a comunidade internacional. A posição é considerada central por Moscou nas discussões diplomáticas em curso envolvendo segurança regional e o futuro da região. As informações são da Tass.

Segundo uma fonte ocidental próxima às negociações realizadas em Abu Dhabi, o entendimento russo é de que esse ponto não pode ser tratado como secundário em um eventual acerto mais amplo.

A fonte afirmou de forma direta: "A Rússia vê o aspecto do reconhecimento do Donbass por todos os países como crucial". A declaração reflete a linha defendida por Moscou no contexto das tratativas multilaterais que vêm sendo conduzidas nos Emirados Árabes Unidos.

Rússia, Estados Unidos e Ucrânia participaram da primeira rodada de consultas trilaterais sobre segurança nos dias 23 e 24 de janeiro, em Abu Dhabi. As conversas tiveram como foco questões estratégicas e políticas relacionadas ao conflito em curso e às possibilidades de avanços diplomáticos.

A segunda rodada de negociações teve início nesta quarta-feira, também na capital dos Emirados Árabes Unidos, dando continuidade ao diálogo entre as partes envolvidas.