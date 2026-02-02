Rússia envia premiê ao Brasil e retoma comissão bilateral

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou ao Brasil uma delegação de alto nível político para participar da retomada da Comissão Brasil-Rússia de Alto Nível de Cooperação. A missão é liderada pelo primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, e inclui oito ministros, além de vice-ministros e dirigentes de agências estatais. A 8ª Reunião da Comissão Brasil-Rússia de Alto Nível de Cooperação (CAN) será realizada em Brasília, na quinta-feira (5), e será copresidida por Mishustin e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. As informações são do jornal O Estado de São Paulo.

Reunião suspensa desde 2022

O encontro deveria ter ocorrido em 2022, mas foi suspenso após o início da guerra na Ucrânia, ainda durante o governo Jair Bolsonaro. Desde então, a realização da reunião vinha sendo adiada, apesar de conversas políticas e diplomáticas em nível ministerial em favor da retomada do mecanismo.

Criada em 1997, a CAN é um fórum de diálogo estruturado entre os governos do Brasil e da Rússia, envolvendo diferentes ministérios e áreas de interesse. A última reunião havia ocorrido em setembro de 2015, em Moscou, quando o Brasil foi representado pelo então vice-presidente Michel Temer.

Delegação russa e agenda oficial

Além da participação na comissão, o governo russo informou que o emissário de Vladimir Putin será recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília. Ao longo do conflito, o governo Lula foi criticado, principalmente no Ocidente, por declarações e posturas interpretadas como mais próximas das posições russas, o que gerou desgaste na relação com Kiev.

Em 2025, Lula esteve em Moscou e manteve reunião com Vladimir Putin no Kremlin. Posteriormente, o presidente brasileiro voltou a conversar com o líder russo à distância e, pessoalmente, com o presidente ucraniano Volodmir Zelenski, nos Estados Unidos.

As negociações de paz passaram a avançar apenas com o envolvimento direto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, principal apoiador militar da Ucrânia, ao lado dos países europeus. Uma nova rodada de negociações deve ocorrer em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Fórum empresarial e temas discutidos

Na tarde de quinta-feira, Geraldo Alckmin e Mikhail Mishustin participarão do Fórum Empresarial Rússia-Brasil, organizado pelos conselhos empresariais dos dois países. Os dois discursarão para empresários russos e brasileiros.

Segundo a diplomacia russa, “serão discutidos temas atuais da cooperação russo-brasileira nas áreas comercial, econômica, científica, técnica, cultural e humanitária” e “será dada especial atenção à promoção de projetos conjuntos nos setores de energia, indústria, agricultura e outras áreas”.

O Itamaraty informou que um dos principais objetivos da retomada da CAN é fortalecer o comércio bilateral, dinamizar os intercâmbios e diversificar produtos. “Serão discutidos igualmente temas afetos à cooperação em energia, agricultura, ciência, tecnologia e inovação, cultura, entre outros setores”, informou a chancelaria brasileira.

Comércio bilateral entre Brasil e Rússia

De acordo com dados do governo brasileiro, o comércio bilateral entre Brasil e Rússia somou US$ 10,9 bilhões em 2025. O Brasil registrou déficit comercial, com exportações de US$ 1,5 bilhão e importações de US$ 9,4 bilhões.

Em 2023, o intercâmbio bilateral ultrapassou pela primeira vez a marca de US$ 10 bilhões, alcançando US$ 11,3 bilhões. Em 2024, o volume chegou a US$ 12,4 bilhões. O Brasil importa principalmente óleo diesel e fertilizantes da Rússia e exporta, sobretudo, carne bovina, soja e café.