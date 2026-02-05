Produção independente de petróleo e gás cresce 22,8% em 2025, diz Abpip

247 - A produção de petróleo e gás natural das empresas associadas à Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás (Abpip) encerrou 2025 em forte expansão, alcançando média de 364,3 mil barris de óleo equivalente por dia (boed). O volume representa um crescimento de 22,8% em relação ao desempenho registrado em 2024, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (5).

De acordo com a entidade, a produção total de petróleo no Brasil em 2025 chegou a 4,9 milhões de boed, registrando aumento de 12,7% na comparação anual. No recorte específico dos produtores independentes, a produção média de petróleo foi de 273 mil barris por dia, com alta de 25% frente a 2024. Já o gás natural somou 14,5 milhões de metros cúbicos por dia, avanço de 16,6% no mesmo período.

A Abpip afirmou que o desempenho do setor reflete uma expansão consistente e uma presença crescente na matriz energética brasileira. Segundo a associação, além do Rio de Janeiro, houve avanços relevantes em estados como Maranhão, Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Alagoas, enquanto o Amazonas permaneceu praticamente estável.

Dezembro acelera e eleva patamar de saída para 2026

O resultado de dezembro foi um dos destaques do levantamento. Apenas no último mês de 2025, a produção atingiu 384,9 mil boed, uma alta de 48,1% na comparação com dezembro do ano anterior. O patamar foi 5,7% superior à média anual, indicando um “exit rate” considerado positivo para o início de 2026, caso o nível de produção seja mantido.

Em nota, o presidente da Abpip, Marcio Felix, avaliou que os números confirmam a consolidação do segmento no país.

“O resultado de 2025 confirma a maturidade e a resiliência da produção independente no Brasil. Mesmo em um ambiente econômico mais desafiador, os associados da Abpip ampliaram de forma consistente a oferta nacional de petróleo e gás, fortaleceram a base produtiva para 2026 e mantiveram uma contribuição relevante para a geração de empregos e renda nos estados produtores”

No acumulado do ano, o Rio de Janeiro respondeu por cerca de 73% do crescimento total, adicionando aproximadamente 49,4 mil boe/d ao volume médio anual. Em dezembro, o ganho líquido foi novamente concentrado no estado, refletindo, segundo a entidade, ramp-ups relevantes ao longo do segundo semestre.

Ainda assim, a Abpip ressaltou que o desempenho anual aponta para uma produção mais diversificada e distribuída entre diferentes regiões do país, característica que reforça a presença estrutural dos produtores independentes.

Produção em terra também avança

A associação também destacou que o crescimento em 2025 ocorreu tanto em áreas marítimas quanto em terra. No recorte anual, a produção onshore cresceu 9,9%, acrescentando mais de 12 mil barris de óleo equivalente por dia à média nacional e respondendo por 18% do aumento total registrado no ano.

Em relação ao desempenho de dezembro, a Abpip informou que o avanço do gás natural foi mais moderado, influenciado por fatores operacionais e regionais, enquanto o petróleo concentrou a maior parte do crescimento no mês.

Para a entidade, o patamar de produção encerrado em dezembro sugere uma largada mais forte em 2026, mas condicionada à manutenção de um ambiente favorável ao setor.

“O desempenho de dezembro, segundo a Abpip, que ficou acima da média anual, indica que o setor inicia 2026 com uma base produtiva mais elevada, reforçando o potencial de continuidade do crescimento, desde que haja ambiente regulatório estável, previsibilidade econômica e condições competitivas para novos investimentos.”