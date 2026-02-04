ANP autoriza Petrobras a retomar perfuração na Margem Equatorial

247 - A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autorizou a Petrobras a retomar a perfuração de um poço exploratório na Margem Equatorial. A atividade estava suspensa desde o início do ano, após a identificação de um vazamento de fluido de perfuração durante a operação.

Segundo a agência Reuters, a decisão foi tomada após a avaliação de análises técnicas e das medidas mitigadoras apresentadas pela Petrobras para lidar com o incidente registrado anteriormente.

Atividade havia sido suspensa após vazamento

A paralisação do poço ocorreu como medida preventiva, após o vazamento de fluido de perfuração. O episódio levou a ANP a exigir esclarecimentos técnicos e a adoção de ações corretivas antes de qualquer liberação para a continuidade dos trabalhos na região.

Avaliação técnica embasou decisão da ANP

No documento, a agência reguladora afirmou de forma literal: “Considerando as análises técnicas realizadas e as medidas mitigadoras propostas pela Petrobras, concluiu-se não haver óbice ao retorno das atividades de perfuração no referido poço, a partir do recebimento deste ofício”. A conclusão técnica abriu caminho para a autorização formal, desde que a estatal cumpra uma série de exigências adicionais estabelecidas pela agência.

Retomada depende de condicionantes operacionais

Apesar da liberação, a ANP informou que a Petrobras foi notificada de que a retomada da perfuração deverá seguir condicionantes específicas. Entre elas, está a substituição de todos os selos das juntas do riser, além da realização de treinamento de todos os trabalhadores envolvidos no procedimento.

A agência ressaltou que o cumprimento dessas exigências é condição necessária para a continuidade segura das atividades no poço exploratório localizado na Margem Equatorial.