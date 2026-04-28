BRB adquire participação significativa na Biomm após liquidação do fundo Cartago

247 - O Banco de Brasília (BRB) passou a ser o detentor de uma participação relevante na Biomm após a liquidação do Cartago Fundo de Investimento. Com a conclusão do processo, as ações da Biomm, anteriormente pertencentes ao fundo, foram transferidas exclusivamente para o BRB, seu único cotista. Agora, a instituição financeira detém 25,86% do capital social da companhia, o que equivale a 35.390.320 ações ordinárias.

O BRB, por meio de comunicado à Biomm, destacou que não há intenção de alterar a estrutura de controle ou administrativa da empresa. A nota enfatiza que a operação foi conduzida de maneira ordenada e que, embora tenha adquirido uma quantidade significativa de ações, o banco não pretende exercer influência sobre a gestão ou o controle da Biomm. O banco informou, ainda, que a venda das ações será feita de forma gradual, caso seja necessário.