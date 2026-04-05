Cacau Show supera R$ 300 milhões em vendas e bate recorde diário

247 - A Cacau Show registrou um faturamento superior a R$ 300 milhões em um único dia, alcançando um novo recorde em sua trajetória e consolidando sua posição de destaque no varejo nacional de chocolates, especialmente em períodos de alta demanda como a Páscoa.

O resultado histórico evidencia a força da marca no mercado brasileiro e o impacto das datas comemorativas no desempenho do setor, impulsionando o consumo e ampliando a presença das grandes redes varejistas.

Reconhecida como uma das maiores redes de chocolates finos do mundo, a Cacau Show tem sustentado seu crescimento com uma estratégia que combina apelo emocional, inovação constante e forte capilaridade no território nacional. Com milhares de lojas distribuídas pelo país, a empresa consegue alcançar diferentes públicos e fortalecer sua atuação em diversas regiões.

Nos últimos anos, a companhia também tem ampliado seu portfólio, apostando na diversificação de produtos e na oferta de experiências diferenciadas de consumo. Essa estratégia tem contribuído para atrair novos clientes e fidelizar consumidores, além de manter o interesse do público em lançamentos exclusivos.

Outro fator relevante para o desempenho recorde são as campanhas sazonais, que ganham força em datas como a Páscoa. Nessas ocasiões, a empresa intensifica ações de marketing e amplia o mix de produtos, elevando o volume de vendas e consolidando resultados expressivos.