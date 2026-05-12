Caixa Consórcio chega a R$ 50 bilhões em carteira administrada

247 - A Caixa Consórcio alcançou, em março deste ano, a marca de R$ 50 bilhões em carteira administrada, em um resultado que reforça a estratégia da companhia de ampliar o acesso ao consórcio no Brasil.

Ligada ao conglomerado Caixa Seguridade, a empresa avalia que o desempenho está associado à oferta de soluções voltadas a diferentes perfis de consumidores, com foco em planejamento financeiro, aquisição de patrimônio e previsibilidade de longo prazo.

Em nota, o presidente da Caixa Seguridade, Gustavo Portela, afirmou que o resultado evidencia a capacidade da companhia de crescer com base na estrutura nacional da Caixa e em produtos alinhados às demandas do público brasileiro.

“Alcançar R$ 50 bilhões em carteira administrada em cinco anos demonstra a capacidade da Caixa Consórcio de combinar solidez, distribuição nacional e desenvolvimento de soluções alinhadas às necessidades dos brasileiros”, disse Portela.

Segundo o executivo, o consórcio tem ganhado relevância como alternativa para quem busca organizar a compra de bens de maior valor sem depender exclusivamente de modalidades tradicionais de crédito.

“O consórcio vem ampliando seu papel como instrumento de planejamento financeiro e formação de patrimônio, e enxergamos espaço relevante para a continuidade desse crescimento nos próximos anos”, acrescentou.

A avaliação da companhia é que a carteira administrada de R$ 50 bilhões reflete não apenas a expansão comercial da Caixa Consórcio, mas também o avanço do produto como ferramenta de planejamento para consumidores interessados em adquirir bens de forma programada.