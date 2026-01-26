Caixa fecha recorde de contratos de PPPs e amplia carteira em 2025

247 - A Caixa Econômica Federal encerrou 2025 com um volume histórico de contratos para a estruturação de parcerias público-privadas (PPPs), consolidando sua atuação como um dos principais agentes técnicos do país nesse segmento. Ao longo do ano, o banco assinou 52 novos acordos, o maior número desde o início desse tipo de operação, em 2018, ampliando de forma significativa sua carteira de projetos.

Com os novos contratos, a Caixa passou a totalizar 130 projetos em carteira, o que representa um crescimento de 66% em relação ao volume registrado ao final de 2024. As iniciativas estruturadas envolvem mais de R$ 40 bilhões em investimentos privados e têm impacto direto sobre cerca de 38,7 milhões de moradores de 433 municípios brasileiros.

A instituição atua no assessoramento técnico, jurídico, econômico e socioambiental de entes públicos que pretendem desenvolver projetos de concessões e PPPs. Esse trabalho inclui desde a modelagem das propostas até a estruturação de contratos capazes de atrair investidores privados e garantir a prestação de serviços públicos com maior eficiência.

Em 2025, um dos projetos de destaque foi a assinatura de contrato com o governo federal para a elaboração de um projeto-piloto voltado à ampliação da eficiência energética no complexo da Presidência da República, em Brasília. A iniciativa busca reduzir custos e otimizar o uso de energia em instalações estratégicas do governo.

Para 2026, a Caixa pretende concentrar esforços em setores considerados essenciais, como educação infantil, saneamento básico, iluminação pública e gestão de resíduos sólidos. A estratégia reflete a demanda crescente por melhorias na infraestrutura urbana e na qualidade dos serviços prestados à população.

“O avanço das PPPs significa serviços públicos mais eficientes, geração de empregos, atração de investimentos privados e benefícios diretos para milhões de pessoas”, afirmou o presidente da Caixa, Carlos Vieira. Segundo ele, “seguiremos ampliando esse desempenho em 2026, com foco em soluções inovadoras e sustentáveis que contribuam para o desenvolvimento do Brasil”.

Com a expansão da carteira de projetos, a Caixa reforça seu papel como elo entre o setor público e o capital privado, em um cenário marcado pela necessidade de modernização da infraestrutura e de ampliação da capacidade de investimento dos entes federativos.