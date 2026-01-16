Cemig mapeia áreas para microrredes de energia solar e testa modelo em MG

247 - A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou ter identificado ao menos dez localidades com potencial para receber microrredes autônomas, sistemas capazes de operar de forma independente da rede elétrica principal e aumentar a resiliência do fornecimento de energia. A iniciativa integra a estratégia da empresa para atender regiões com maior vulnerabilidade elétrica e onde a expansão da infraestrutura convencional é mais complexa ou onerosa.

A experiência está sendo conduzida na cidade mineira de Serra da Saudade, a menor do país em população. O município recebeu um projeto-piloto com investimento aproximado de R$ 7 milhões, que combina geração solar, armazenamento de energia, medição inteligente e automação da rede elétrica.

A microrrede foi inaugurada na quinta-feira (15) e, segundo a Cemig, representa uma alternativa técnica mais rápida e eficiente em comparação a obras tradicionais de reforço da rede. Durante o evento, o presidente da companhia, Reynaldo Passanezi Filho, ressaltou os benefícios do modelo adotado. “Serra da Saudade foi selecionada a partir de um estudo detalhado de viabilidade, que mostrou ser a microrrede a melhor solução para garantir segurança, reduzir interrupções e assegurar a resiliência do fornecimento. Em vez de uma obra cara e demorada, trouxemos uma alternativa técnica de rápida implantação e altamente eficiente para a população”, afirmou.

De acordo com a empresa, embora pelo menos dez pontos já tenham sido mapeados para receber projetos semelhantes, as localidades ainda não foram divulgadas. A prioridade, segundo a Cemig, são regiões mais suscetíveis a falhas no fornecimento e onde o custo de soluções convencionais se mostra mais elevado.

No aspecto técnico, o sistema instalado em Serra da Saudade conta com capacidade de armazenamento de dois megawatt-hora. A energia é produzida por um gerador fotovoltaico que, em vez de ser injetada diretamente na rede tradicional, é utilizada para carregar um banco de baterias. Em casos de falhas na rede principal, o equipamento consegue sustentar a demanda de energia da cidade por até 48 horas.

A Cemig afirma ainda que o uso do sistema de baterias contribui para a melhoria da qualidade da energia fornecida, reduzindo distúrbios e mantendo a tensão dentro dos níveis regulatórios. O projeto incluiu a instalação de medidores inteligentes em residências e imóveis comerciais, permitindo maior automação da rede, além de iniciativas voltadas à eficiência energética. O parque de iluminação pública do município também foi modernizado.

O sistema de armazenamento está conectado ao centro de operações da companhia, o que possibilita o monitoramento contínuo da microrrede e a avaliação dos resultados. A partir desse acompanhamento, a Cemig pretende definir a expansão do modelo para outras localidades.