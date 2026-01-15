Presidente do Sebrae visita polo de energias renováveis no RN e amplia parcerias

247 - O presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, iniciou na segunda-feira (12) uma agenda institucional no Rio Grande do Norte com foco na consolidação da transição energética e no fortalecimento dos pequenos negócios ligados à economia verde. A programação começou com uma visita ao Polo Sebrae de Energias Renováveis, em Natal, unidade que completa três anos de atuação e já se tornou referência nacional no apoio a empreendedores do setor de energia limpa.

A visita integra a caravana do Sebrae Nacional pelo Brasil, iniciativa que prevê passagens pelos polos estratégicos da instituição em diferentes estados. Segundo a Agência Sebrae de Notícias (ASN), o objetivo é conhecer experiências regionais bem-sucedidas, valorizar potencialidades locais e impulsionar ações que movimentam a economia em bases sustentáveis.

Durante a passagem pelo Polo potiguar, Décio Lima acompanhou soluções voltadas ao fortalecimento do ecossistema de inovação em energias renováveis e participou do anúncio de duas ações consideradas estruturantes. A primeira foi a renovação da parceria entre o Sebrae e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), com foco na cooperação científica e tecnológica, no desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação e na aceleração sustentável de pequenos negócios.

“As energias renováveis, além de atenderem ao conceito de um mundo sustentável, são também geradoras de oportunidades para a economia e para o fortalecimento do espírito empreendedor. Durante o evento, foi assinada a continuidade da parceria, com a garantia de recursos para a renovação de uma construção que já vem sendo desenvolvida há três anos e que seguirá por mais dois”, afirmou Décio Lima.

O presidente do Sebrae ressaltou ainda o impacto econômico da iniciativa. “Trata-se de um trabalho de contribuição expressiva para a economia ligada às energias renováveis, com resultados relevantes para o Rio Grande do Norte, para o Brasil e com repercussão que ultrapassa fronteiras nacionais”, declarou.

Para o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern), Roberto Serquiz, a parceria se baseia na complementariedade entre as instituições. “O Sebrae aporta sua expertise no atendimento aos pequenos negócios, enquanto o Senai contribui com seu potencial técnico, sua estrutura e um corpo qualificado de profissionais, técnicos e pesquisadores. Essa união promove a conexão entre conhecimento, prática e desenvolvimento, abrindo as portas para que as microempresas participem ativamente do processo de transição energética”, destacou.

A segunda ação anunciada foi a assinatura de um contrato entre o Sebrae Nacional e o Sebrae-RN para a contratação de uma empresa especializada do Sistema Sebrae. O acordo prevê a implantação de uma unidade sistêmica de inteligência, denominada Polo de Referência e Disseminação Sebrae em Energias Renováveis, que terá atuação híbrida, digital e física, com base no conhecimento desenvolvido no Rio Grande do Norte e alcance nacional.

Presente na solenidade, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Alan Silveira, afirmou que o governo estadual está aberto ao diálogo e à construção de parcerias. Segundo ele, o projeto do Polo está alinhado ao planejamento estratégico da Secretaria, com foco na atração de investimentos e no fortalecimento do Rio Grande do Norte como referência nacional e internacional no setor.

Criado há três anos, o Polo Sebrae de Energias Renováveis tem como missão posicionar o Sebrae como ator estratégico da transição energética e assegurar a participação dos pequenos negócios em um mercado em expansão. Atualmente, a unidade é referência para 17 estados, oferecendo soluções voltadas à energia limpa.

No cenário nacional, a matriz elétrica brasileira é composta por mais de 80% de fontes renováveis. Dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) apontam que, desde 2012, o setor movimentou mais de R$ 272,4 bilhões em investimentos e gerou mais de 1,8 milhão de empregos no país.

“O Rio Grande do Norte ocupa posição de destaque nesse cenário por ser o maior gerador de energia eólica do Brasil, apresentar crescimento consistente na geração de energia solar e atuar em projetos estruturantes de hidrogênio verde”, afirmou Lorena Roosevelt, gerente do Polo.

O diretor regional do Senai-RN, Rodrigo Diniz de Mello, avaliou que a renovação da parceria amplia o impacto das ações conjuntas. “A união entre Senai e Sebrae potencializa a inovação aplicada e cria soluções concretas para que os pequenos negócios avancem com competitividade, tecnologia e sustentabilidade”, disse.

Já o superintendente do Sebrae-RN, Zeca Melo, ressaltou a importância estratégica do Polo para o desenvolvimento econômico do estado. “O Rio Grande do Norte reúne vocação natural, conhecimento técnico e empreendedorismo. O Polo de Energias Renováveis consolida o Sebrae como articulador desse ecossistema e garante que os pequenos negócios estejam no centro da nova economia verde”, pontuou.

A agenda contou ainda com a participação dos diretores do Sebrae-RN, João Hélio Cavalcanti e Marcelo Toscano, da deputada federal Ana Paula Lima (SC), além de gerentes e analistas técnicos das instituições. No período da tarde, a caravana seguiu para visita à ONEVO, empresa especializada em usinas de investimento, com atuação em mais de 70 cidades, onde a comitiva foi recebida por Cássio Maia, CEO e fundador da empresa e diretor da Associação Potiguar de Energias Renováveis (Aper).