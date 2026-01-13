Artesanato impulsiona renda e Sebrae celebra recorde de pequenos negócios na Paraíba

247 - O artesanato brasileiro foi apontado como um dos pilares da inclusão produtiva e da geração de renda durante a visita do presidente do Sebrae, Décio Lima, à 41ª edição do Salão do Artesanato Paraibano, realizada no sábado (10), em João Pessoa. Ao percorrer os estandes do evento, ele ressaltou o papel dos artesãos como empreendedores que movimentam a economia e preservam a identidade cultural do país.

As informações foram divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias, que acompanhou a agenda do dirigente no estado. Segundo Décio Lima, o setor reúne cerca de 10 milhões de artesãos em todo o Brasil, número que evidencia a relevância econômica e social da atividade. “São quase 10 milhões de artesãos em todo o Brasil e a realização de um evento como o Salão paraibano mostra a força desses empreendedores”, afirmou.

Durante o evento, o presidente do Sebrae também destacou o desempenho do ambiente de negócios na Paraíba em 2025. De acordo com ele, mais de 63.500 pequenos negócios foram abertos no estado ao longo do ano, estabelecendo um novo recorde. “Batemos o recorde de abertura de empresas em 2025, sendo a grande maioria MEI e microempresas. Com mais acesso a crédito, com o Programa Acredita, a expectativa é a melhor possível para 2026”, ressaltou.

Décio Lima enfatizou ainda que o Sebrae mantém uma atuação permanente no apoio ao artesanato paraibano e nacional. A instituição tem contribuído para o reconhecimento de produtos com Indicação Geográfica (IG), como a renda Renascença, além de apoiar processos em andamento, a exemplo do couro de Cabaceiras e do bordado Labirinto do Brejo. Para o dirigente, esse trabalho fortalece os negócios locais. “O apoio no processo de reconhecimento e promoção da IG é o melhor caminho para fortalecer os empreendedores locais, além de gerar renda, emprego, aumento do fluxo turístico e desenvolvimento regional”, afirmou.

Na visita ao Salão do Artesanato, o presidente do Sebrae conversou com pequenos produtores e participou do lançamento de um catálogo com uma coleção especial criada por mulheres artesãs de Cajazeiras, no sertão paraibano, que produzem louças a partir do barro.

O superintendente do Sebrae na Paraíba, Luiz Alberto Amorim, também destacou a relevância do evento, realizado duas vezes ao ano, em João Pessoa e Campina Grande. Segundo ele, a iniciativa amplia a visibilidade dos artesãos e fortalece a economia local. “O Sebrae e o Governo do Estado estão nessa parceria para a realização do Salão do Artesanato, estimulando o empreendedorismo e o desenvolvimento dos pequenos negócios. Estamos aqui com empreendedores da arte e quem visita o salão leva essa riqueza para o Brasil e para o mundo”, frisou.

Neste ano, o Salão do Artesanato Paraibano homenageia o mosaico, técnica milenar aplicada à produção de peças artísticas e decorativas com materiais como vidro, cerâmica e pedra. O evento segue até 1º de fevereiro, das 16h às 22h, ao lado do Hotel Tambaú, com mais de 600 expositores e expectativa de gerar ao menos R$ 4,5 milhões em faturamento. A entrada é gratuita, mediante a doação voluntária de um quilo de alimento não perecível.

Após a agenda na Paraíba, Décio Lima segue para o Rio Grande do Norte, onde cumpre compromissos voltados ao desenvolvimento sustentável, inovação, energias renováveis e fortalecimento econômico do interior. A programação inclui visitas técnicas, encontros com empreendedores e o lançamento da Fase II do Projeto Geoparque Seridó, iniciativa voltada ao estímulo do turismo, da economia criativa e dos pequenos negócios na região.