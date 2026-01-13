Projeto Juventude em Movimento impulsiona novos empreendedores das periferias amazônicas com música e arte

247 - O projeto Juventude em Movimento está transformando o futuro de jovens empreendedores das periferias amazônicas. A iniciativa partiu da Associação Intercultural de Hip Hop Urbanos da Amazônia (AIHHUAM), dedicada à promoção da cultura urbana, e oferece formação gratuita, acompanhamento técnico e apoio financeiro para estimular pequenos negócios criativos liderados por jovens entre 18 e 29 anos.

Com foco na autonomia econômica, o projeto selecionou 35 jovens, metade deles ex-alunos da trilha Urbanos da Amazônia 2024. Após a capacitação, 28 participantes receberam investimento de R$ 1 mil cada.

A empreendedora Isadora Cerdeira Lêda, 23 anos – diretora criativa do Estúdio de Design Amarantine, em Manaus – viu sua vida ser transformada. Embora seu estúdio já existisse há três anos e fizesse trabalhos para mais de 13 estados brasileiros e nos Estados Unidos, países da Europa e Argentina, ela não se reconhecia como empreendedora.

"Deixei de me ver apenas como alguém que trabalha com design para entender que sou empreendedora. Compreendi que meu negócio é real, independente de ser uma jovem nascida na periferia. Portanto, havia espaço para crescer", revela. O investimento permitiu ajustar a estrutura do negócio, garantindo condições mínimas de trabalho, com a compra de cadeiras adequadas e de material de captação, como luzes auxiliares para melhorar a qualidade das fotos e dos vídeos gravados para a própria marca e para os clientes. O resultado foi a entrega de trabalhos melhores, o que melhorou a imagem da empresa entre os clientes.

Outro ganho do projeto Juventude em Movimento foi reforçar a ligação dela com a comunidade do entorno. Na verdade, o projeto ajudou Isadora a se posicionar de forma diferente e a acolher, escutar e incentivar outros jovens que estão começando. “Hoje, olho com ainda mais respeito e carinho para os jovens que estão empreendendo em Manaus porque sei como é difícil e ao mesmo tempo incrível quando um dos nossos consegue triunfar mesmo em condições geográficas e socioeconômicas tão difíceis.”

Filha de mãe solo, ela ficou mais orgulhosa ao ser convidada, ao fim do projeto, para ser painelista pela AIHHUAM na roda de conversa sobre Empreendedorismo Jovem no evento “10 Encontros de Impacto”, em comemoração aos dez anos do Impact Hub Manaus, promovido pelo próprio Impact Hub. “Foi muito simbólico olhar e pensar: você não criou só algo bonito para fazer dinheiro, você pode e vai inspirar outros jovens com o seu trabalho. Isso mexeu muito comigo porque eu cresci sem muitas referências, sempre aprendendo enquanto fazia”, disse. “Agora, posso mostrar pelo exemplo que existe um caminho, que também pode ser seu – não por ser herdeiro ou ter sorte, mas por ter valor real”.

As aulas do projeto Juventude em Movimento abordaram temas como formalização, modelo de negócios e gestão financeira, com metodologia adaptada à realidade periférica da AIHHUAM. Até o fim de 2025, a ideia dos organizadores é realizar um encontro de avaliação do impacto e compartilhamento de resultados entre os participantes.

A Associação Intercultural de Hip Hop Urbanos da Amazônia (AIHHUAM) foi fundada em 2013 para atuar na promoção da cultura urbana como instrumento de transformação social, econômica e ambiental na região. Por isso, promove formações online e presenciais com práticas que integrem conhecimento sobre os problemas das comunidades por meio da música e da arte.