Coamo compra unidades agrícolas no Paraná por R$ 136 milhões

247 - A Coamo Agroindustrial Cooperativa concluiu a aquisição de quatro instalações agrícolas localizadas no norte do Paraná, em uma operação avaliada em R$ 136 milhões. Os ativos estão situados nos municípios de Cambé, Sabáudia, Assaí e Bela Vista do Paraíso e vinham sendo arrendados pela Belagrícola, conforme informações divulgadas ao mercado nesta terça-feira (28).

As unidades pertenciam ao fundo imobiliário Pátria Logística Agro, que comunicou oficialmente a transação por meio de fato relevante. O pagamento foi estruturado com uma parcela inicial de R$ 31,2 milhões à vista e o saldo de R$ 104,8 milhões dividido em quatro parcelas semestrais de R$ 26,2 milhões, corrigidas pela variação do CDI. A primeira parcela está prevista para vencer em 1º de setembro de 2026, conforme documento publicado na segunda-feira (26).

Em comunicado divulgado nesta terça-feira (28), a Coamo informou que a aquisição integra sua estratégia de crescimento sustentável, com foco no fortalecimento operacional e na ampliação do atendimento aos produtores rurais da região. A cooperativa, que tem sede em Campo Mourão (PR) e é considerada a maior cooperativa agroindustrial da América Latina, afirmou que já iniciou o processo de transição e de adequações operacionais nas unidades adquiridas.

A expectativa é que as instalações estejam prontas para receber a safra 2025/26 de soja e milho produzida nos municípios atendidos. A diretoria da cooperativa também anunciou que realizará reuniões com agricultores locais para apresentar a filosofia, as diretrizes e os produtos e serviços que passarão a ser oferecidos a partir da incorporação dos ativos.

Segundo o fato relevante, o fundo Pátria Logística Agro havia adquirido os imóveis em 2020, com investimento total de R$ 90,08 milhões, considerando o preço de aquisição, custos de transação e benfeitorias. O valor da venda representa uma valorização de 51% sobre o capital investido e um prêmio de 24,3% em relação ao laudo de avaliação elaborado em 2025.

A operação gerou lucro em regime de caixa de R$ 45,91 milhões, o equivalente a R$ 8,42 por cota, com taxa interna de retorno anualizada de aproximadamente 15,7%. Com a alienação dos imóveis, o fundo deixará de receber o aluguel mensal de R$ 964,8 mil que vinha sendo pago pela Belagrícola.

A transação ocorre em meio ao processo de recuperação extrajudicial da Belagrícola. Em dezembro, a empresa protocolou pedido na Justiça de Londrina para renegociar R$ 2,2 bilhões em dívidas quirografárias, dentro de um passivo total estimado em R$ 3,8 bilhões. A Justiça do Paraná determinou a suspensão das execuções por 120 dias.

Fundada em 1985 em Bela Vista do Paraíso, um dos municípios onde estão localizadas as unidades vendidas, a Belagrícola registrou receita de R$ 4,7 bilhões em 2024, uma queda de 39% em relação ao ano anterior, e prejuízo superior a R$ 400 milhões. A companhia atende cerca de 10 mil produtores nos Estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina, por meio de 52 lojas de insumos e 58 silos, com capacidade total de armazenamento de 1,5 milhão de toneladas.

Em nota divulgada em dezembro, a empresa atribuiu o processo de reestruturação ao ciclo adverso enfrentado pelo agronegócio brasileiro, marcado por quebras de safra, eventos climáticos extremos, juros elevados e retração do crédito.