Rabobank articula R$ 1 bi para ampliar crédito à cadeia agrícola da Bayer

247 - O Rabobank Brasil coordenou uma operação financeira de grande porte para reforçar a oferta de crédito aos clientes da divisão agrícola da Bayer no país. A iniciativa envolve a captação de cerca de R$ 1 bilhão, estruturada para atender produtores rurais, cooperativas e distribuidoras, com soluções financeiras alinhadas ao ciclo das safras e às características do agronegócio brasileiro.

A operação foi estruturada por meio de duas linhas de financiamento: R$ 700 milhões em moeda local e US$ 50 milhões em dólar. O objetivo é ampliar o portfólio de soluções financeiras da companhia e oferecer maior flexibilidade para a aquisição de insumos e defensivos agrícolas, com prazos compatíveis com a geração de receita no campo.

A linha em real foi desenhada para acompanhar a dinâmica produtiva das safras, permitindo que os pagamentos sejam realizados de acordo com o fluxo financeiro dos produtores. Já a linha em dólar é considerada inovadora no contexto do agronegócio brasileiro, por ser direcionada a produtores que possuem receitas atreladas ao mercado internacional, como os cotonicultores.

Nesse modelo, o pagamento ocorre na mesma moeda em que a produção é comercializada, o que contribui para uma gestão financeira mais previsível, melhora o planejamento do fluxo de caixa e reduz a exposição aos riscos cambiais. A proposta busca alinhar custos e receitas em um cenário de maior volatilidade econômica.

Para a Bayer, o fortalecimento do relacionamento de longo prazo com a cadeia de stakeholders é um eixo estratégico. “A transação permitirá uma alternativa competitiva de financiamento. Trabalhamos para possibilitar o aumento do poder de compra de clientes e parceiros e oferecer mais uma opção de financiamento em um ano de crédito escasso e desafiador ao agronegócio. Ter acesso às ferramentas inovadoras será um importante diferencial competitivo. O crédito permite a aquisição destas novas soluções do nosso portfólio, com taxas e prazos que contribuam com sua gestão do cultivo”, afirma Marcos Arruda, CFO da divisão agrícola da Bayer no Brasil.

As linhas de financiamento fazem parte do programa CropCredit, iniciativa da Bayer voltada à ampliação do acesso ao crédito no setor agropecuário. O programa conta com o apoio da Farmtech, responsável pela parceria tecnológica que viabiliza a operacionalização das soluções financeiras oferecidas aos clientes da companhia.

A estrutura da operação se deu por meio da constituição de FIAGROs na modalidade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIAGRO-FIDC). Esses fundos adquirem direitos creditórios vinculados à compra de produtos da Bayer, ampliando as alternativas de financiamento ao longo da cadeia do agronegócio e fortalecendo a conexão entre produtores rurais e o mercado de capitais.

Segundo o Rabobank Brasil, a iniciativa evidencia a importância de soluções financeiras estruturadas para o fortalecimento do setor agroindustrial. “Essa operação reforça o compromisso do Rabobank com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, ao estruturar soluções financeiras que dialogam diretamente com a realidade do produtor e com a lógica das cadeias globais”, afirma Mário Ferreira, Head de Wholesale do Rabobank Brasil. “Nosso papel vai além do crédito. Conectamos capital, conhecimento setorial e estruturas inovadoras para fortalecer toda a cadeia do agro.”

A operação também destaca o papel do financiamento privado na ampliação da liquidez e na diversificação das fontes de capital do agronegócio brasileiro. Ao aproximar empresas do setor, instituições financeiras e o mercado de capitais, a iniciativa contribui para um ambiente mais favorável a investimentos em tecnologia, expansão da produção e fortalecimento da competitividade do Brasil no cenário global.