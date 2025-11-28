Condição da soja do Brasil aponta para produtividade menor em 25/26, diz Pátria AgroNegócios

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - As condições gerais das lavouras de soja do Brasil na temporada 2025/26 apontam para um potencial de produtividade menor do que em 2024/25 na maior parte do país, avaliou nesta sexta-feira a consultoria Pátria AgroNegócios em nota.

"A irregularidade de chuvas e o calor intenso seguem preocupando em diversas partes do país", disse o diretor da consultoria, Matheus Pereira, sem detalhar um número para a produtividade.

Segundo ele, o plantio atingiu 86,97% da área, versus 89,54% na mesma época do ano passado e 85,13% na média histórica de cinco anos para o período.

Apesar da irregularidade climática, analistas têm apontado a possibilidade de uma nova safra recorde no maior produtor e exportador de soja, já que a área plantada deverá crescer na comparação anual.

(Por Roberto Samora)