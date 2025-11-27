Safra de soja do Brasil estimada em recorde, mostra a 1ª previsão da Agroconsult

Por Ana Mano

SÃO PAULO (Reuters) - Os produtores brasileiros de soja deverão colher uma safra recorde de 178,1 milhões de toneladas métricas na temporada 2025/26, informou a Agroconsult nesta quinta-feira, em sua primeira estimativa da safra atual.

Durante um evento da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), diretor da Agroconsult, André Pessôa, disse que a área plantada com soja deve crescer 2,1%, para 48,8 milhões de hectares.

A expansão da área é impulsionada principalmente pela conversão de pastagens em campos para o cultivo da oleaginosa, observou ele.

A Agroconsult estima que cerca de 85% da nova soja do Brasil já foi plantada e uma parte da safra estará pronta para exportação já em janeiro.

O Brasil, o maior produtor e exportador do mundo, envia a maior parte de sua soja para a China.

Pessôa disse que o clima tem sido favorável de maneira geral nesta temporada, com atrasos no plantio em algumas áreas e replantio forçado em outras devido a chuvas irregulares.

O esforço de replantio, no entanto, não foi tão intenso quanto na temporada 2023/24, disse ele, referindo-se a um período em que o problema foi mais generalizado devido à seca.

Mesmo assim, o replantio em alguns lugares chegou a 4% da área, o que provavelmente afetará a produtividade, disse Pessôa.

Impulsionada pela oferta abundante e pela demanda chinesa, a Agroconsult acredita que as exportações brasileiras de soja chegarão a 109,1 milhões de toneladas neste ano e aumentarão 2,7% no próximo, para 112 milhões de toneladas.

