Exportação do agronegócio do Brasil teve receita recorde para outubro, diz ministério

Reuters - A exportação do agronegócio do Brasil marcou um novo recorde para meses de outubro, com US$ 15,49 bilhões, alta de 8,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado, com impulso de máximas históricas nos embarques de carne bovina e açúcar, além de preços elevados para produtos como o café, apontou o Ministério da Agricultura nesta sexta-feira.

"Entre os destaques, soja em grãos, carne bovina, café, açúcar, milho, celulose, carne de frango e carne suína registraram recordes de valor e/ou volume para meses de outubro", afirmou o ministério em nota.

Apesar de uma queda em volumes, a receita com a exportação de café do Brasil subiu 12,6% ante o mesmo mês do ano passado, para US$1,654 bilhão, segundo dados da associação de exportadores Cecafé, publicados esta semana.

A China segue como principal destino dos embarques brasileiros de produtos do agronegócio, garantindo receitas de US$ 4,95 bilhões, ou 32% do total exportado pelo setor no mês.

Em seguida aparecem União Europeia e Estados Unidos, além de mercados como Egito, Índia e Irã, segundo o ministério.

No acumulado de janeiro a outubro de 2025, as exportações do agronegócio do país somaram US$141,97 bilhões, crescimento de 1,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.